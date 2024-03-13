Путин раскрыл, как РФ ракетой «Авангард» обнулила все достижения США в обороне

Путин: ракетой «Авангард» Россия обнулила достижения США в области ПРО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Россия представила Авангард еще в 2018 году Фото:

Россия созданием ракеты «Авангард» обнулила все достижения США в области противоракетной обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Созданием ракет „Авангард“ Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что таким образом Вашингтону был нанесен серьезный урон.

Ракетный комплекс «Авангард» стала одним из достижений, которое Россия создала в период проведения спецоперации на Украине. Страна модифицировала данное вооружение за этот срок. Когда Путин впервые представил ракету в 2018 году он подчеркнул, что создание «Авангарда» соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия созданием ракеты «Авангард» обнулила все достижения США в области противоракетной обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Созданием ракет „Авангард“ Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что таким образом Вашингтону был нанесен серьезный урон. Ракетный комплекс «Авангард» стала одним из достижений, которое Россия создала в период проведения спецоперации на Украине. Страна модифицировала данное вооружение за этот срок. Когда Путин впервые представил ракету в 2018 году он подчеркнул, что создание «Авангарда» соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...