Путин раскрыл, как РФ ракетой «Авангард» обнулила все достижения США в обороне

Россия созданием ракеты «Авангард» обнулила все достижения США в области противоракетной обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Созданием ракет „Авангард“ Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что таким образом Вашингтону был нанесен серьезный урон.
Ракетный комплекс «Авангард» стала одним из достижений, которое Россия создала в период проведения спецоперации на Украине. Страна модифицировала данное вооружение за этот срок. Когда Путин впервые представил ракету в 2018 году он подчеркнул, что создание «Авангарда» соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли.
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