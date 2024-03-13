На журналиста Зыгаря* завели уголовное дело

13 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Журналист Михаил Зыгарь* обвиняется в распространении фейков о ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношении журналиста, бывшего главреда телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «По информации SHOT, заведено по статье дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, поводом стала публикация Зыгаря о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении telegram-канала. Экспертиза текста показала, что в нем содержится недостоверная информация, которая дискредитирует армию РФ. Ранее суд приговорил Илью Яшина (признан иноагентом) к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о действиях российской армии на СВО. По версии следствия, в апреле 2022 года в ходе онлайн-трансляции он также «распространил заведомо ложные сведения о якобы совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буча». Трагедия в Буче произошла в апреле 2022 года. Западные СМИ распространили кадры с трупами мирных жителей и отметили, что за убийством граждан якобы стоят российские военные. В России же заявили, что знают, кто стоял за провокацией, и что страна отношения к произошедшему не имеет. Позже в Совбезе РФ заявили, что именно Запад создает пиар-агентства, чтобы осуществлять провокации, подобные Буче. * Журналист Михаил Зыгарь признан иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении журналиста, бывшего главреда телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «По информации SHOT, заведено по статье дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, поводом стала публикация Зыгаря о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении telegram-канала. Экспертиза текста показала, что в нем содержится недостоверная информация, которая дискредитирует армию РФ. Ранее суд приговорил Илью Яшина (признан иноагентом) к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о действиях российской армии на СВО. По версии следствия, в апреле 2022 года в ходе онлайн-трансляции он также «распространил заведомо ложные сведения о якобы совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буча». Трагедия в Буче произошла в апреле 2022 года. Западные СМИ распространили кадры с трупами мирных жителей и отметили, что за убийством граждан якобы стоят российские военные. В России же заявили, что знают, кто стоял за провокацией, и что страна отношения к произошедшему не имеет. Позже в Совбезе РФ заявили, что именно Запад создает пиар-агентства, чтобы осуществлять провокации, подобные Буче. * Журналист Михаил Зыгарь признан иноагентом