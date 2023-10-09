В Совбезе назвали ответственных за провокации в Буче в 2022 году

Замсекретаря Совбеза Храмов: Запад создает агентства для провокаций

09 октября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Усилия западных агентств направлены на дискредитацию СВО, заявил Олег Храмов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад создает пиар-агентства, которые создают акции, подобные осуществленной в городе Буча на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов. «Западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных „событиям в Буче“», — сказал Храмов, передает радио Sputnik. По его словам, такие агентства создаются, чтобы проводить информационные кампании про всему миру, а на данный момент все их усилия направлены на дискредитацию российской спецоперации. Трагедия в Буче произошла в начале апреля 2022 года. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к произошедшему и знает, кто стоял за провокацией. В Минобороны РФ назвали сообщения очередной провокацией и постановкой ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.

Запад создает пиар-агентства, которые создают акции, подобные осуществленной в городе Буча на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов. «Западные политико-формирующие круги с опорой на спецслужбы развернули разветвленную сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных „событиям в Буче“», — сказал Храмов, передает радио Sputnik. По его словам, такие агентства создаются, чтобы проводить информационные кампании про всему миру, а на данный момент все их усилия направлены на дискредитацию российской спецоперации. Трагедия в Буче произошла в начале апреля 2022 года. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к произошедшему и знает, кто стоял за провокацией. В Минобороны РФ назвали сообщения очередной провокацией и постановкой ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.