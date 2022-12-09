Илью Яшина* посадили на 8,5 лет

09 декабря 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

К 8,5 годам заключения Яшина приговорил Мещанский суд Москвы Илья Питалев / РИА Новости Суд приговорил Илью Яшина (признан иноагентом) к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о действиях российской армии в спецоперации на Украине. Об этом сообщают российские СМИ. «Яшин получил 8,5 лет общего режима за распространение фейков про российскую армию», — передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. 8,5 лет заключения — самый большой срок, вынесенный российским судом по этой статье на данный момент. Ранее суд признал Яшина виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Изначально суд над политиком должен был состояться 7 декабря, однако, по информации российских СМИ, тогда в Мещанский суд Москвы поступило сообщение о минировании. Заседание было перенесено на 9 декабря. Политик был арестован судом 28 июня, а 13 июля против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в апреле в ходе онлайн-трансляции на YouTube он «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». В апреле Минобороны России назвало заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в Буче провокацией. Эту информацию подтверждал и президент России Владимир Путин. С момента ареста и до момента оглашения приговора Яшин находился в СИЗО. * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд приговорил Илью Яшина (признан иноагентом) к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о действиях российской армии в спецоперации на Украине. Об этом сообщают российские СМИ. «Яшин получил 8,5 лет общего режима за распространение фейков про российскую армию», — передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. 8,5 лет заключения — самый большой срок, вынесенный российским судом по этой статье на данный момент. Ранее суд признал Яшина виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Изначально суд над политиком должен был состояться 7 декабря, однако, по информации российских СМИ, тогда в Мещанский суд Москвы поступило сообщение о минировании. Заседание было перенесено на 9 декабря. Политик был арестован судом 28 июня, а 13 июля против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в апреле в ходе онлайн-трансляции на YouTube он «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». В апреле Минобороны России назвало заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в Буче провокацией. Эту информацию подтверждал и президент России Владимир Путин. С момента ареста и до момента оглашения приговора Яшин находился в СИЗО. * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом