Путин: Россия знает, кто устроил провокацию в Буче

26 апреля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Россия не имеет отношения к трагедии в Буче, уверил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не имеет отношения к произошедшему в украинском городе Буча и знает, кто стоял за провокацией. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем. «Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, кто готовил эту провокацию», — сказал Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия — 24». Кто именно стоит за произошедшим, президент не уточнил. На этой же встрече Путин заявил, что РФ и Украина достигли «прорыва» на переговорах в Стамбуле. По его словам, риторика Киева значительно изменилась после встречи в Турции. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия не имеет отношения к произошедшему в украинском городе Буча и знает, кто стоял за провокацией. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем. «Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, кто готовил эту провокацию», — сказал Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия — 24». Кто именно стоит за произошедшим, президент не уточнил. На этой же встрече Путин заявил, что РФ и Украина достигли «прорыва» на переговорах в Стамбуле. По его словам, риторика Киева значительно изменилась после встречи в Турции. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком.