В Масленицу свердловчане сожгут 12-метровую Жар-птицу и съедят блины на скорость ради денег

В Екатеринбурге устроят масленичные гуляния 16 и 17 марта

13 марта 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Масштабные гуляния будут проходить как в Екатеринбурге, так и за его пределами Фото: Анастасия Кулагина © URA.RU В России продолжают праздновать Масленицу, но основные масштабные гуляния придутся на грядущие выходные — 16 и 17 марта. Свердловчанам в эти дни предлагают сжечь 12-метровое чучело Жар-птицы, поучаствовать в чемпионате по поеданию блинов, провести праздник со скоморохами и медведем и восхититься фланкировкой шашками. Об этих и других способах необычно встретить весну — в афише URA.RU. Будим Жар-птицу в «Парке сказов» В «Парке сказов» в Арамиле 17 марта гостей ждет масштабная программа. С 10:30 можно будет попробовать себя в кузнечном деле, посоревноваться в перетягивании каната и беге в мешках, закружиться в огромном хороводе, пуститься в пляс под музыку фолк-группы и ансамбля ложечников и балалаечников. Для детей подготовлены театрализованное представление, конкурс чучел и встреча с младшим братом Деда Мороза — Урал-Морозом. Также будут доступны все объекты «Парка сказов»: пещера хозяйки Медной горы, Дома водяного, лешего и Данилы-мастера, избушка Бабы-яги и многое другое. Ярким завершением вечера станет сожжение чучела Жар-птицы, высота которого достигает 12 метров. Инсталляция станет одним из самых высоких чучел в регионе. Во время сожжения сказочная птица будет «дышать» огнем из-за особенной конструкции — внутри нее построены воздуховоды, которые направят пламя вверх к клюву. Идем на баян-шоу в парк Маяковского Празднование Масленицы пройдет на двух сценах 17 марта. На главной будут выступать различные фольклорные коллективы, хэдлайнером мероприятия станет группа «Отава Е». На сцене «Солнце» — напротив главного входа в парк — будет проходить шоу ложкарей, баян-шоу, а театр «Игра» и «Коляда-театр» покажут спектакли. Для самых сильных и смелых организаторы подготовили традиционные русские забавы: покорение масленичного столба, метание валенок, перетягивание каната, сражение на мягких мешках и многое другое. Завершится праздник сожжением чучела в 18:30 у центрального фонтана. Танцуем под цыганские песни в ТЦ «Радуга парк» Провожать зиму в парке возле торгового центра начнут 17 марта с 14:00. В программе праздника гостей ждут игры и интерактивы от скоморохов, окрутников и медведя, вокально-инструментальная музыка, танцы и песни в исполнении цыганского коллектива «Ритмы Ромэн», а также огненное шоу и тематические фотозоны. В финале праздника сожгут чучело и разыграют мотоцикл T-LEOPARD. Едим блины на скорость в ТРЦ «Карнавал» Доказать свою любовь к главному блюду Масленицы свердловчане смогут на чемпионате по поеданию блинов. Главный приз — 23 500 рублей. Гастроспортсменов ждут 16 марта на фудкорте на третьем этаже торгового центра. Регистрация участников с 13.00 до 15.00, старт чемпионата — в 14.00. Группы поддержки участников и всех гостей праздника будут развлекать фольклорные коллективы, здесь же всем желающим покажут и расскажут все о традициях Масленицы. Учимся фланкировке шашками в «Баден-Бадена термы Реж» Тематическое театрализованное представление, живое исполнение народных песен, фланкировка шашками, фаер-шоу, сжигание чучела Масленицы, мастер-классы для детей, фотограф и подарки от курорта — все это ждет посетителей на народных гуляниях 16 марта в «Баден-Бадена термы Реж». Также гостям устроят молодецкие забавы — состязательные игры, живой мост, кулачные бои в кругу, бой стенка на стенку, петушиные бои, перетягивание каната и многое другое. В гастрозоне будут работать пекарни, пышечные, бубличные, а в качестве напитков подадут глинтвейн, вкусный чай из самовара и сбитень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России продолжают праздновать Масленицу, но основные масштабные гуляния придутся на грядущие выходные — 16 и 17 марта. Свердловчанам в эти дни предлагают сжечь 12-метровое чучело Жар-птицы, поучаствовать в чемпионате по поеданию блинов, провести праздник со скоморохами и медведем и восхититься фланкировкой шашками. Об этих и других способах необычно встретить весну — в афише URA.RU. Будим Жар-птицу в «Парке сказов» В «Парке сказов» в Арамиле 17 марта гостей ждет масштабная программа. С 10:30 можно будет попробовать себя в кузнечном деле, посоревноваться в перетягивании каната и беге в мешках, закружиться в огромном хороводе, пуститься в пляс под музыку фолк-группы и ансамбля ложечников и балалаечников. Для детей подготовлены театрализованное представление, конкурс чучел и встреча с младшим братом Деда Мороза — Урал-Морозом. Также будут доступны все объекты «Парка сказов»: пещера хозяйки Медной горы, Дома водяного, лешего и Данилы-мастера, избушка Бабы-яги и многое другое. Ярким завершением вечера станет сожжение чучела Жар-птицы, высота которого достигает 12 метров. Инсталляция станет одним из самых высоких чучел в регионе. Во время сожжения сказочная птица будет «дышать» огнем из-за особенной конструкции — внутри нее построены воздуховоды, которые направят пламя вверх к клюву. Идем на баян-шоу в парк Маяковского Празднование Масленицы пройдет на двух сценах 17 марта. На главной будут выступать различные фольклорные коллективы, хэдлайнером мероприятия станет группа «Отава Е». На сцене «Солнце» — напротив главного входа в парк — будет проходить шоу ложкарей, баян-шоу, а театр «Игра» и «Коляда-театр» покажут спектакли. Для самых сильных и смелых организаторы подготовили традиционные русские забавы: покорение масленичного столба, метание валенок, перетягивание каната, сражение на мягких мешках и многое другое. Завершится праздник сожжением чучела в 18:30 у центрального фонтана. Танцуем под цыганские песни в ТЦ «Радуга парк» Провожать зиму в парке возле торгового центра начнут 17 марта с 14:00. В программе праздника гостей ждут игры и интерактивы от скоморохов, окрутников и медведя, вокально-инструментальная музыка, танцы и песни в исполнении цыганского коллектива «Ритмы Ромэн», а также огненное шоу и тематические фотозоны. В финале праздника сожгут чучело и разыграют мотоцикл T-LEOPARD. Едим блины на скорость в ТРЦ «Карнавал» Доказать свою любовь к главному блюду Масленицы свердловчане смогут на чемпионате по поеданию блинов. Главный приз — 23 500 рублей. Гастроспортсменов ждут 16 марта на фудкорте на третьем этаже торгового центра. Регистрация участников с 13.00 до 15.00, старт чемпионата — в 14.00. Группы поддержки участников и всех гостей праздника будут развлекать фольклорные коллективы, здесь же всем желающим покажут и расскажут все о традициях Масленицы. Учимся фланкировке шашками в «Баден-Бадена термы Реж» Тематическое театрализованное представление, живое исполнение народных песен, фланкировка шашками, фаер-шоу, сжигание чучела Масленицы, мастер-классы для детей, фотограф и подарки от курорта — все это ждет посетителей на народных гуляниях 16 марта в «Баден-Бадена термы Реж». Также гостям устроят молодецкие забавы — состязательные игры, живой мост, кулачные бои в кругу, бой стенка на стенку, петушиные бои, перетягивание каната и многое другое. В гастрозоне будут работать пекарни, пышечные, бубличные, а в качестве напитков подадут глинтвейн, вкусный чай из самовара и сбитень.