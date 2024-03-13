Мишустин оценил работу федерального казначейства по исполнению бюджета

Эффективность казначейских операций выросла на 30%, а цифровизация документооборота достигла рекордных показателей, в прошлом году электронных документов было подписано на 7 трлн рублей. Это прозвучало на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта.
«От того, как быстро и без задержки средства доводится до бюджета получателей, зависит исполнение национальных проектов, государственных программ, программы социально экономических инициатив, которые поддержаны президентом на сегодняшний день, зависят от эффективности работы казначейства», — задал тон встречи с руководителем федерального казначейства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
«Служба также сопровождает инфраструктурные бюджетные кредиты и осуществляет текущий контроль, помогая предотвращать необоснованные расходы», — рассказал Роман Артюхин. Глава казначейства отчитался по основным параметрам работы:
- исполнение федерального бюджета составило 98,2%. Завершен переход на единые казначейские счета, на них в 2023 году поступило 541 млрд рублей;
- введены цифровые акты, что сократило сроки подписания документов. В прошлом году таких актов было подписано на 7 трлн рублей.
- регионам предоставляются специальные казначейские кредиты на 190 млрд рублей. Также в прошлом году выдано 142 млрд рублей на кредиты опережающего развития.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.