Мишустин оценил работу федерального казначейства по исполнению бюджета

Мишустин: казначейство исполнило федеральный бюджет на 98%
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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин встретился с главой федерального казначейства Фото:

Эффективность казначейских операций выросла на 30%, а цифровизация документооборота достигла рекордных показателей, в прошлом году электронных документов было подписано на 7 трлн рублей. Это прозвучало на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта.

«От того, как быстро и без задержки средства доводится до бюджета получателей, зависит исполнение национальных проектов, государственных программ, программы социально экономических инициатив, которые поддержаны президентом на сегодняшний день, зависят от эффективности работы казначейства», — задал тон встречи с руководителем федерального казначейства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

«Служба также сопровождает инфраструктурные бюджетные кредиты и осуществляет текущий контроль, помогая предотвращать необоснованные расходы», — рассказал Роман Артюхин. Глава казначейства отчитался по основным параметрам работы:

  • исполнение федерального бюджета составило 98,2%. Завершен переход на единые казначейские счета, на них в 2023 году поступило 541 млрд рублей;
  • введены цифровые акты, что сократило сроки подписания документов. В прошлом году таких актов было подписано на 7 трлн рублей.
  • регионам предоставляются специальные казначейские кредиты на 190 млрд рублей. Также в прошлом году выдано 142 млрд рублей на кредиты опережающего развития.

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Эффективность казначейских операций выросла на 30%, а цифровизация документооборота достигла рекордных показателей, в прошлом году электронных документов было подписано на 7 трлн рублей. Это прозвучало на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. «От того, как быстро и без задержки средства доводится до бюджета получателей, зависит исполнение национальных проектов, государственных программ, программы социально экономических инициатив, которые поддержаны президентом на сегодняшний день, зависят от эффективности работы казначейства», — задал тон встречи с руководителем федерального казначейства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». «Служба также сопровождает инфраструктурные бюджетные кредиты и осуществляет текущий контроль, помогая предотвращать необоснованные расходы», — рассказал Роман Артюхин. Глава казначейства отчитался по основным параметрам работы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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