Экономика Мишустин оценил работу федерального казначейства по исполнению бюджета Мишустин: казначейство исполнило федеральный бюджет на 98% 13 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин встретился с главой федерального казначейства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Эффективность казначейских операций выросла на 30%, а цифровизация документооборота достигла рекордных показателей, в прошлом году электронных документов было подписано на 7 трлн рублей. Это прозвучало на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. «От того, как быстро и без задержки средства доводится до бюджета получателей, зависит исполнение национальных проектов, государственных программ, программы социально экономических инициатив, которые поддержаны президентом на сегодняшний день, зависят от эффективности работы казначейства», — задал тон встречи с руководителем федерального казначейства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». «Служба также сопровождает инфраструктурные бюджетные кредиты и осуществляет текущий контроль, помогая предотвращать необоснованные расходы», — рассказал Роман Артюхин. Глава казначейства отчитался по основным параметрам работы: исполнение федерального бюджета составило 98,2%. Завершен переход на единые казначейские счета, на них в 2023 году поступило 541 млрд рублей;

введены цифровые акты, что сократило сроки подписания документов. В прошлом году таких актов было подписано на 7 трлн рублей.

регионам предоставляются специальные казначейские кредиты на 190 млрд рублей. Также в прошлом году выдано 142 млрд рублей на кредиты опережающего развития. Эффективность казначейских операций выросла на 30%, а цифровизация документооборота достигла рекордных показателей, в прошлом году электронных документов было подписано на 7 трлн рублей. Это прозвучало на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. «От того, как быстро и без задержки средства доводится до бюджета получателей, зависит исполнение национальных проектов, государственных программ, программы социально экономических инициатив, которые поддержаны президентом на сегодняшний день, зависят от эффективности работы казначейства», — задал тон встречи с руководителем федерального казначейства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». «Служба также сопровождает инфраструктурные бюджетные кредиты и осуществляет текущий контроль, помогая предотвращать необоснованные расходы», — рассказал Роман Артюхин. Глава казначейства отчитался по основным параметрам работы: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям