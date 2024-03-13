В соцсетях усомнились в самостоятельных родах жены 78-летнего Петросяна

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Жена Петросяна ответила подписчикам, что не должна была выкладывать фото во время беременности в Интернет Фото:

Некоторые подписчики в соцсетях заподозрили жену 78-летнего советского и российского сатирика Евгения Петросяна 35-летнюю Татьяну Брухунову в том, что она рожала второго ребенка не самостоятельно. Однако большинство комментаторов поздравили женщину.

«Таня Петросян пытается убедить подписчиков, что второго ребенка рожала сама», — передает Starhit. Жена комика отметила, что если не выкладывает фото во время беременности в Интернет, то это не значит, что их нет.

Кроме того, большинство подписчиков Брухуновой поздравили ее с рождением малыша. Они пожелали ей здоровья и отметили, что она «супер-женщина».

Фото:
Фото:

Ранее жена Петросяна сообщила о рождении девочки. Она стала вторым ребенком у Брухуновой и сатирика. На данный момент имя ребенка неизвестно. Сам Петросян не прокомментировал прибавление в семье.

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Некоторые подписчики в соцсетях заподозрили жену 78-летнего советского и российского сатирика Евгения Петросяна 35-летнюю Татьяну Брухунову в том, что она рожала второго ребенка не самостоятельно. Однако большинство комментаторов поздравили женщину. «Таня Петросян пытается убедить подписчиков, что второго ребенка рожала сама», — передает Starhit. Жена комика отметила, что если не выкладывает фото во время беременности в Интернет, то это не значит, что их нет. Кроме того, большинство подписчиков Брухуновой поздравили ее с рождением малыша. Они пожелали ей здоровья и отметили, что она «супер-женщина». Ранее жена Петросяна сообщила о рождении девочки. Она стала вторым ребенком у Брухуновой и сатирика. На данный момент имя ребенка неизвестно. Сам Петросян не прокомментировал прибавление в семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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