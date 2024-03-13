В соцсетях усомнились в самостоятельных родах жены 78-летнего Петросяна

13 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Жена Петросяна ответила подписчикам, что не должна была выкладывать фото во время беременности в Интернет Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 Некоторые подписчики в соцсетях заподозрили жену 78-летнего советского и российского сатирика Евгения Петросяна 35-летнюю Татьяну Брухунову в том, что она рожала второго ребенка не самостоятельно. Однако большинство комментаторов поздравили женщину. «Таня Петросян пытается убедить подписчиков, что второго ребенка рожала сама», — передает Starhit. Жена комика отметила, что если не выкладывает фото во время беременности в Интернет, то это не значит, что их нет. Кроме того, большинство подписчиков Брухуновой поздравили ее с рождением малыша. Они пожелали ей здоровья и отметили, что она «супер-женщина». Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее жена Петросяна сообщила о рождении девочки. Она стала вторым ребенком у Брухуновой и сатирика. На данный момент имя ребенка неизвестно. Сам Петросян не прокомментировал прибавление в семье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые подписчики в соцсетях заподозрили жену 78-летнего советского и российского сатирика Евгения Петросяна 35-летнюю Татьяну Брухунову в том, что она рожала второго ребенка не самостоятельно. Однако большинство комментаторов поздравили женщину. «Таня Петросян пытается убедить подписчиков, что второго ребенка рожала сама», — передает Starhit. Жена комика отметила, что если не выкладывает фото во время беременности в Интернет, то это не значит, что их нет. Кроме того, большинство подписчиков Брухуновой поздравили ее с рождением малыша. Они пожелали ей здоровья и отметили, что она «супер-женщина». Ранее жена Петросяна сообщила о рождении девочки. Она стала вторым ребенком у Брухуновой и сатирика. На данный момент имя ребенка неизвестно. Сам Петросян не прокомментировал прибавление в семье.