Шумков сел за руль уникального курганского вездехода. Фото

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Выставочная техника на площади Ленина к приезду Силуанова Антона. Курган, бурлак
Предприятие «Вездеходы «Бурлак» открыли новое производство Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сел за руль уникального вездехода в рамках посещения нового производства компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщается в telegram-канале глава региона. У машин высокой проходимости «Бурлак» нет аналогов ни в одной из стран мира.

«В Кургане заработало новое производство вездеходов компании «Вездеходы «Бурлак». За два года ребята реконструировали и ввели в производство цеха общей площадью порядка 10 тысяч квадратов. В цехах установлено и работает новое современное оборудование. Большая часть его часть была приобретена при финансовой поддержке правительства региона», — написал Шумков. Также губернатор принял участие в обкатке вездеходов.

Предприятием уже создано 279 рабочих мест. В планах компании обеспечить еще 100 новых рабочих мест до 2025 года. В конструкторском бюро завода «Вездеходы «Бурлак» работают более 20 молодых инженеров. Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц. На предприятии вышла в серию еще одна новая курганская разработка, отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод представил новую разработку вездехода. На предприятии была выпущена модификация восьмиколесного «Бурлака». Данный прототип более проходимый и комфортный, чем предыдущая версия.

Вадим Шумков сел за руль вездехода «Бурлак»
Вадим Шумков сел за руль вездехода «Бурлак»
Фото:
Глава региона посетил новое производство на предприятии «Вездеходы «Бурлак»
Глава региона посетил новое производство на предприятии «Вездеходы «Бурлак»
Фото:
Производителем уже создано 279 новых рабочих мест, в планах еще 100
Производителем уже создано 279 новых рабочих мест, в планах еще 100
Фото:
Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц
Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц
Фото:
В цехах установлено новое современное оборудование, купленное при финансовой поддержке правительства региона
В цехах установлено новое современное оборудование, купленное при финансовой поддержке правительства региона
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сел за руль уникального вездехода в рамках посещения нового производства компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщается в telegram-канале глава региона. У машин высокой проходимости «Бурлак» нет аналогов ни в одной из стран мира. «В Кургане заработало новое производство вездеходов компании «Вездеходы «Бурлак». За два года ребята реконструировали и ввели в производство цеха общей площадью порядка 10 тысяч квадратов. В цехах установлено и работает новое современное оборудование. Большая часть его часть была приобретена при финансовой поддержке правительства региона», — написал Шумков. Также губернатор принял участие в обкатке вездеходов. Предприятием уже создано 279 рабочих мест. В планах компании обеспечить еще 100 новых рабочих мест до 2025 года. В конструкторском бюро завода «Вездеходы «Бурлак» работают более 20 молодых инженеров. Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц. На предприятии вышла в серию еще одна новая курганская разработка, отметил Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганский завод представил новую разработку вездехода. На предприятии была выпущена модификация восьмиколесного «Бурлака». Данный прототип более проходимый и комфортный, чем предыдущая версия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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