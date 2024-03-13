Предприятие «Вездеходы «Бурлак» открыли новое производство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сел за руль уникального вездехода в рамках посещения нового производства компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщается в telegram-канале глава региона. У машин высокой проходимости «Бурлак» нет аналогов ни в одной из стран мира.

«В Кургане заработало новое производство вездеходов компании «Вездеходы «Бурлак». За два года ребята реконструировали и ввели в производство цеха общей площадью порядка 10 тысяч квадратов. В цехах установлено и работает новое современное оборудование. Большая часть его часть была приобретена при финансовой поддержке правительства региона», — написал Шумков. Также губернатор принял участие в обкатке вездеходов.

Предприятием уже создано 279 рабочих мест. В планах компании обеспечить еще 100 новых рабочих мест до 2025 года. В конструкторском бюро завода «Вездеходы «Бурлак» работают более 20 молодых инженеров. Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц. На предприятии вышла в серию еще одна новая курганская разработка, отметил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод представил новую разработку вездехода. На предприятии была выпущена модификация восьмиколесного «Бурлака». Данный прототип более проходимый и комфортный, чем предыдущая версия.

Вадим Шумков сел за руль вездехода «Бурлак» Фото: автор не указан, telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9244

Глава региона посетил новое производство на предприятии «Вездеходы «Бурлак» Фото: автор не указан, telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9244

Производителем уже создано 279 новых рабочих мест, в планах еще 100 Фото: автор не указан, telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9244

Мощность цехов позволяет производить до 30 машин в месяц Фото: автор не указан, telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9244

В цехах установлено новое современное оборудование, купленное при финансовой поддержке правительства региона Фото: автор не указан, telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9244