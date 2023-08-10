Предприятие «Вездеходы «Бурлак» покажет на военном форуме новую разработку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский производитель вездеходов представит на форуме «Армия-2023» новую разработку «Бурлак» 8×8. Прототип гораздо быстрее и комфортнее предыдущей версии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Форум пройдет в Москве с 14 по 20 августа.

«Компания „Вездеходы ‚Бурлак‘“ представит на форуме „Армия-2023“ прототип шасси „Бурлак“ 8×8. Машина уже обгоняет свою шестиколесную версию по проходимости, грузоподъемности и уровню комфорта в салоне, однако говорить о завершении работы и запуске вездехода в серию пока рано», — рассказал коммерческий директор предприятия Роман Панкратьев. Также он отметил, что на форуме будут проведены встречи с потенциальными заказчиками.

Новый вездеход предназначен для работы в тундре и болотистой местности. При собственном весе в восемь тонн машина может взять на борт еще до пяти тонн груза. В салоне расположено девять посадочных мест. Крейсерская скорость прототипа до 70 километров в час позволяет оперативно выполнять перевозку грузов и людей. Благодаря большим колесам и межколесным блокировкам вездеход имеет высокую проходимость.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» покажет на военном форуме «Армия-2023» самоходную противотанковую установку, боевые машины и бронетранспортеры. Также сообщалось, что предприятие «Технотранс» представит на выставке снегоболотоходы и минный трал.

Новая разработка «Бурлак» 8×8, которую покажут на военном форуме «Армия-2023», уже прошла испытания Фото: компания «Вездеходы «Бурлак»