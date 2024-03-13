Гонщик Карякин, попавший под санкции, призвал сплотиться перед Западом

13 марта 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Сергей Карякин принимает активное участие в подготовке к выборам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В нынешних геополитических условиях жителям России и Свердловской области особенно важно показать Западу сплоченность, чтобы не осталось сомнений в поддержке власти. Своим мнением в преддверии выборов президента РФ с URA.RU поделился известный гонщик, победитель ралли «Дакар», депутат регионального заксо Сергей Карякин, который после начала спецоперации РФ на Украине отказался выступать против нее и был за это отстранен от крупных международных стартов. «Сейчас принципиально важно доказать Западу, что у нас сплоченное общество, радеющее за свое будущее. Доказать, что у нас есть настоящая поддержка власти. Как бы злопыхатели не пытались убедить в обратном, у них не получится, потому что явка будет очень высокой. Только слепой и глухой может не знать о том, что у нас проходят выборы президента, ведь есть все — и активное освещение темы, и викторина [«Опорный край»]. Причем у нас есть представители разных политических партий с широким спектром взглядов на ситуации. Есть даже и те, кто не особо поддерживает СВО — это для меня непонятно, но ладно, — поделился Карякин. Сам он планирует проголосовать электронно. «Я за цифровизацию и за то, чтобы люди могли получать все необходимое без временных затрат. Я пользуюсь „Госуслугами“ давно, и это очень удобно. Если раньше приходилось ходить в паспортные столы, заполнять заявления, тратить время, а тут все с телефона — удобно», — поделился он. При этом его семья будет голосовать очно. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нынешних геополитических условиях жителям России и Свердловской области особенно важно показать Западу сплоченность, чтобы не осталось сомнений в поддержке власти. Своим мнением в преддверии выборов президента РФ с URA.RU поделился известный гонщик, победитель ралли «Дакар», депутат регионального заксо Сергей Карякин, который после начала спецоперации РФ на Украине отказался выступать против нее и был за это отстранен от крупных международных стартов. «Сейчас принципиально важно доказать Западу, что у нас сплоченное общество, радеющее за свое будущее. Доказать, что у нас есть настоящая поддержка власти. Как бы злопыхатели не пытались убедить в обратном, у них не получится, потому что явка будет очень высокой. Только слепой и глухой может не знать о том, что у нас проходят выборы президента, ведь есть все — и активное освещение темы, и викторина [«Опорный край»]. Причем у нас есть представители разных политических партий с широким спектром взглядов на ситуации. Есть даже и те, кто не особо поддерживает СВО — это для меня непонятно, но ладно, — поделился Карякин. Сам он планирует проголосовать электронно. «Я за цифровизацию и за то, чтобы люди могли получать все необходимое без временных затрат. Я пользуюсь „Госуслугами“ давно, и это очень удобно. Если раньше приходилось ходить в паспортные столы, заполнять заявления, тратить время, а тут все с телефона — удобно», — поделился он. При этом его семья будет голосовать очно. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.