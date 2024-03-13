Тренер Карполь: россиянам предстоит новый договор с властью

Предстоящие выборы президента России важны тем, что фактически обновляется договор каждого голосующего гражданина с государством. Такой оценкой в разговоре с URA.RU поделился легендарный волейбольный тренер (клуб «Уралочка»), герой труда РФ Николай Карполь.
«Выборы — безусловно, особый день, и для всех он таким и должен быть. Я однозначно пойду голосовать. Важность выборов в том, что страна признает меня своим гражданином, а я признаю своих лидеров. Это про уважение к стране, которая живет по Конституции и выполняет законы, которые прописаны в ней и утверждены народом», — сказал заслуженный тренер.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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