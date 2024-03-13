В Тюмени у эвакуированного ТРЦ «Гудвин» нашли учебный снаряд

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Минирование ТРЦ "Гудвин". Тюмень
Тревога оказалась ложной (архивное фото) Фото:

Предмет, из-за которого 13 марта эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени, оказался учебным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Специалисты Росгвардии идентифицировали предмет, из-за которого эвакуировали посетителей тюменского ТРЦ „Гудвин“. Это оказался учебный снаряд, не представляющий опасности», — рассказали в инфоцентре властей.

Как ранее писало URA.RU, вечером 13 марта посетителей торгового центра экстренно эвакуировали, а на парковке у него оцепили автомобиль. Это произошло из-за информации о возможной бомбе.

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Предмет, из-за которого 13 марта эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени, оказался учебным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Специалисты Росгвардии идентифицировали предмет, из-за которого эвакуировали посетителей тюменского ТРЦ „Гудвин“. Это оказался учебный снаряд, не представляющий опасности», — рассказали в инфоцентре властей. Как ранее писало URA.RU, вечером 13 марта посетителей торгового центра экстренно эвакуировали, а на парковке у него оцепили автомобиль. Это произошло из-за информации о возможной бомбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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