В Тюмени у эвакуированного ТРЦ «Гудвин» нашли учебный снаряд

Тревога оказалась ложной (архивное фото)
Предмет, из-за которого 13 марта эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени, оказался учебным снарядом. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Специалисты Росгвардии идентифицировали предмет, из-за которого эвакуировали посетителей тюменского ТРЦ „Гудвин“. Это оказался учебный снаряд, не представляющий опасности», — рассказали в инфоцентре властей.
Как ранее писало URA.RU, вечером 13 марта посетителей торгового центра экстренно эвакуировали, а на парковке у него оцепили автомобиль. Это произошло из-за информации о возможной бомбе.
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