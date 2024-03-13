В «Ленте» объяснили пропажу из магазинов шоколада Milka и Alpen Gold

Milka и Alpen Gold исчезнет с прилавков «Ленты» из-за решения иностранцев

13 марта 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

В «Ленте» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Mondelez International, известный американский производитель популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, принял решение прекратить поставки своей продукции в сеть магазинов «Лента». Причиной стали предложенные сетью закупочные цены, которые компания сочла невыгодными. Об этом сообщили в пресс-службе магазина. «В результате переговоров наши партнеры [Mondelez International] приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — прокомментировали в пресс-службе ретейлера «Лента», слова приводит РИА Новости. Несмотря на прекращение поставок, в некоторых магазинах сети «Лента» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez. Компания Mondelez International и ранее сталкивалась с проблемой выбора между коммерческими интересами и моральными соображениями при работе на российском рынке. Генеральный директор Дирк Ван де Пут отметил, что инвесторов его компании не волнует моральный аспект ведения бизнеса в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Mondelez International, известный американский производитель популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, принял решение прекратить поставки своей продукции в сеть магазинов «Лента». Причиной стали предложенные сетью закупочные цены, которые компания сочла невыгодными. Об этом сообщили в пресс-службе магазина. «В результате переговоров наши партнеры [Mondelez International] приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — прокомментировали в пресс-службе ретейлера «Лента», слова приводит РИА Новости. Несмотря на прекращение поставок, в некоторых магазинах сети «Лента» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez. Компания Mondelez International и ранее сталкивалась с проблемой выбора между коммерческими интересами и моральными соображениями при работе на российском рынке. Генеральный директор Дирк Ван де Пут отметил, что инвесторов его компании не волнует моральный аспект ведения бизнеса в России.