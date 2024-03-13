В «Ленте» объяснили пропажу из магазинов шоколада Milka и Alpen Gold

Milka и Alpen Gold исчезнет с прилавков «Ленты» из-за решения иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
В «Ленте» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez Фото:

Mondelez International, известный американский производитель популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, принял решение прекратить поставки своей продукции в сеть магазинов «Лента». Причиной стали предложенные сетью закупочные цены, которые компания сочла невыгодными. Об этом сообщили в пресс-службе магазина.

«В результате переговоров наши партнеры [Mondelez International] приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — прокомментировали в пресс-службе ретейлера «Лента», слова приводит РИА Новости. Несмотря на прекращение поставок, в некоторых магазинах сети «Лента» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez.

Компания Mondelez International и ранее сталкивалась с проблемой выбора между коммерческими интересами и моральными соображениями при работе на российском рынке. Генеральный директор Дирк Ван де Пут отметил, что инвесторов его компании не волнует моральный аспект ведения бизнеса в России.

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Mondelez International, известный американский производитель популярных брендов шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, принял решение прекратить поставки своей продукции в сеть магазинов «Лента». Причиной стали предложенные сетью закупочные цены, которые компания сочла невыгодными. Об этом сообщили в пресс-службе магазина. «В результате переговоров наши партнеры [Mondelez International] приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — прокомментировали в пресс-службе ретейлера «Лента», слова приводит РИА Новости. Несмотря на прекращение поставок, в некоторых магазинах сети «Лента» еще возможно приобрести оставшиеся в наличии товары Mondelez. Компания Mondelez International и ранее сталкивалась с проблемой выбора между коммерческими интересами и моральными соображениями при работе на российском рынке. Генеральный директор Дирк Ван де Пут отметил, что инвесторов его компании не волнует моральный аспект ведения бизнеса в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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