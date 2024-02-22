Производитель шоколада Milka смело высказался, почему компания не ушла из России

Гендиректор Mondelez: у инвесторов нет угрызений совести из-за работы в РФ

22 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Инвесторов компании Mondelez (производитель шоколада Milka и печенья Oreo) не волнует моральный выбор в вопросе работы на российском рынке. Такое заявление сделал гендиректор компании Дирк Ван де Пут. «Я не думаю, что [инвесторов] это волнует морально. <…> Если у вас есть большой бизнес в России, то удар по компании [в случае ухода] будет огромным, и это уже другая дискуссия», — заявил Дирк Ван де Пут в интервью Financial Times. Отмечается, что прибыль Mondelez с российского рынка в 2023 году снизилась с 4 до 2,8% в сравнении с 2022 годом. Гендиректор компании подчеркнул, что никакого давления со стороны акционеров не было, причины падению прибыли кроются в другом. Некоторые западные компании ушли с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Зарубежные бизнесмены начали заметно терять в прибыли сразу после принятия об уходе из РФ. Некоторые компании согласились поставлять свои товары в Россию, обходя наложенные Западом санкции. Так в 2023 году компания Apple нарастила продажи своей техники россиянам, несмотря на официальный уход с рынка. Президент Владимир Путин поблагодарил компании, ушедшие из России, так как после них остались коллективы и культура производства.