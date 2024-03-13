13 марта 2024

Названа недвижимость, которую в Челябинске можно купить за пять млн рублей

На рынке челябинской недвижимости за пять млн продается трехкомнатная квартира
© Служба новостей «URA.RU»
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Домики-новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, дом, риэлтор, стройка, квартиры, новостройка, многоэтажное строительство
Новые дома в Челябинске соседствуют с хрущевками Фото:

В Челябинске за пять миллионов рублей можно купить от современной однокомнатной квартиры, до трехкомнатного жилья в советском типовом панельном доме. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Челябинске за пять миллионов рублей можно купить однокомнатную квартиру около 50 квадратных метров в спальном районе на северо-западе. Можно приобрести двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и высокими потолками в доме, построенном в 1953-м году и площадью около 70 квадратных метров. Или подобрать в Тракторозаводском районе трехкомнатную квартиру в панельном доме 1980-х годов площадью почти 67 квадратных метров», — отмечают эксперты «Яндекс Недвижимости».

Представители сервиса добавили, что в последние годы рынок недвижимости в Челябинске переживает значительный рост. С увеличением спроса на жилье, цены также увеличиваются.

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В Челябинске за пять миллионов рублей можно купить от современной однокомнатной квартиры, до трехкомнатного жилья в советском типовом панельном доме. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В Челябинске за пять миллионов рублей можно купить однокомнатную квартиру около 50 квадратных метров в спальном районе на северо-западе. Можно приобрести двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и высокими потолками в доме, построенном в 1953-м году и площадью около 70 квадратных метров. Или подобрать в Тракторозаводском районе трехкомнатную квартиру в панельном доме 1980-х годов площадью почти 67 квадратных метров», — отмечают эксперты «Яндекс Недвижимости». Представители сервиса добавили, что в последние годы рынок недвижимости в Челябинске переживает значительный рост. С увеличением спроса на жилье, цены также увеличиваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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