Пилоты назвали причину отказа двигателя Ми-8 над Магаданской областью

Mash: отказ двигателя Ми-8 над Магаданской области произошел из-за плохой погоды

14 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Двигатель Ми-8 отказал из-за плохих метеоусловий, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной отказа двигателя вертолета, который упал в Магаданской области, стало попадание вертолета в снежный заряд. В результате этого пилотам воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку. «Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего двигатель отказал», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пилоты обратились к диспетчерам после того, как двигатель перестал функционировать на 13-м километре полета. Известно, что вертолет выполнял полет по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан, а его транспортную компанию представляла «Дальнереченск Авиа». По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщил председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин. По его словам, на место происшествия уже вылетели спасатели и представители авиамедицины для проведения проверки и получения более точных данных. В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. На борту находилось 20 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной отказа двигателя вертолета, который упал в Магаданской области, стало попадание вертолета в снежный заряд. В результате этого пилотам воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку. «Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего двигатель отказал», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пилоты обратились к диспетчерам после того, как двигатель перестал функционировать на 13-м километре полета. Известно, что вертолет выполнял полет по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан, а его транспортную компанию представляла «Дальнереченск Авиа». По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщил председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин. По его словам, на место происшествия уже вылетели спасатели и представители авиамедицины для проведения проверки и получения более точных данных. В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. На борту находилось 20 человек.