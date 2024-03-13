Исполнителем убийства екатеринбургского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году был Михаил Клок, которого следствие считает посредником в этом деле. Об этом во время судебного разбирательства заявил его близкий друг Валерий Поваров. Запись с показаниями Поварова есть в распоряжении URA.RU.
«Убийство Зубакина совершил Клок. Лично мне он сто раз рассказывал в деталях, как он красиво стрелял в Зубакина, особенно любил хвастаться этим пьяным. За убийство он получил от заказчика Дмитрия Дейча денежную сумму в долларовом эквиваленте, постоянный ежемесячный доход, [также] ему купили двухэтажную квартиру на улице Чайковского», — сказал Поваров в суде 13 марта. В 2000-х он руководил ЧОП «Гюрза».
Поваров также объяснил, зачем крайним в этой истории пытаются сделать Насими Мамедова: «Клок это делает, чтобы уйти от ответственности. Свалив убийство на Мамедова, он улучшает свое положение — срок получит меньше, а может вообще не получит».
На том же заседании был допрошен Насими Мамедов, которого обвиняют в убийстве Зубакина. Он сообщил, что не убивал предпринимателя и впервые узнал о трагедии в момент своего задержания, то есть в марте 2022 года. А в 2000-х он был студентом и подрабатывал у Клока водителем. Непричастность Мамедова к убийству подтверждается записями старой медицинской карты, согласно которой в день трагедии он был на приеме у врача (ее также предъявили суду в качестве доказательства).
Мамедова обвиняют в заказном убийстве уже во второй раз. Он был оправдан присяжными в 2023 году. Потом суд вернул дело на второе рассмотрение. К этому моменту Дейч умер, а Клока до сих пор судят. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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