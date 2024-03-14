Челябинцы восстановили стоматологическую клинику в Волновахе в ДНР. Фото

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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, белый дом, реставрация, строитель, рабочий, дом демидовых
Челябинцы работают на восстановлении объектов на подшефных территориях в Донбассе Фото:

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев вместе с заместителем губернатора Челябинской области Александром Лазаревым 13 марта осмотрели объекты в городе Волноваха, на которых работают челябинские специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

«За два года в подшефном Челябинской области районе восстановлено более 270 различных объектов. Жилые дома, школы, больницы, центры культуры и досуга, спортивные комплексы, дороги и административные здания. Разработан мастер-план Волновахского района. А еще шефы помогают спецтехникой, стройматериалами, продуктовыми и гуманитарными наборами, медикаментами, канцелярией, организуют детский отдых», — сообщил премьер-министр Евгений Солнцев.

Соглашение о развитии сотрудничества между администрацией Волновахского района и Челябинской областью было заключено 16 июня 2022 года. На 2022 год было предусмотрено восстановление 10 объектов социальной и жилищной инфраструктуры города Волноваха, в том числе школа, три детских сада и стоматологическая клиника. В 2023 году Челябинская область помогла восстановить шесть участков дорог и уличное освещение на 10 участках, а также многоквартирный жилой дом. В 2024 году завершает капитальный ремонт здания детского сада, здания управления Пенсионного фонда, четырех амбулаторий и многоквартирного дома поселке городского типа Донское. Кроме того, Челябинская область передала Волновахскому району четыре автобуса ПАЗ, машины скорой помощи для больницы, а также стройматериалы, оргтехнику, медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы. Более 600 детей оздоровились за это время на озерах Южного Урала и на Черном море.

«Жилой фонд, разрушенный на 85%. Практически полностью уничтоженные социальные объекты и коммунальная инфраструктура. Так выглядела два года назад освобожденная от украинской оккупации Волноваха. Жизнь в городе замерла, и, казалось, уже не вернется в него никогда. Однако регионы-шефы — Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область — приняли вызов. И сегодня Волноваху не узнать», — прокомментировал Солнцев.

Завершается капитальный ремонт здания, в котором будут расположены отделение СФР по ДНР и Центр занятости. В ближайшие дни строители завершат фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, установят сантехнику. После займутся ремонтом входной группы и благоустройством прилегающей территории.

Силами региона-шефа восстановлена и городская стоматологическая поликлиника. Поликлинике потребовался демонтаж кровли и второго этажа, после чего строители приступили к укладке новых стен. После восстановили кровлю и чердачное перекрытие, межэтажные конструкции, заменили окна и двери, обновили инженерные сети, провели внутреннюю отделку помещений. Кроме того, выполнили работы по проектированию и монтажу современной системы вентиляции, которая ранее отсутствовала. Пока специалисты региона-шефа ремонтировали здание, врачи продолжали принимать пациентов.

Александр Лазарев (второй слева) с руководством правительства ДНР
Александр Лазарев (второй слева) с руководством правительства ДНР
Фото:
Пока строители восстанавливали поликлинику, в ней продлжали лечить людей
Пока строители восстанавливали поликлинику, в ней продлжали лечить людей
Фото:

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Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев вместе с заместителем губернатора Челябинской области Александром Лазаревым 13 марта осмотрели объекты в городе Волноваха, на которых работают челябинские специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ДНР. «За два года в подшефном Челябинской области районе восстановлено более 270 различных объектов. Жилые дома, школы, больницы, центры культуры и досуга, спортивные комплексы, дороги и административные здания. Разработан мастер-план Волновахского района. А еще шефы помогают спецтехникой, стройматериалами, продуктовыми и гуманитарными наборами, медикаментами, канцелярией, организуют детский отдых», — сообщил премьер-министр Евгений Солнцев. Соглашение о развитии сотрудничества между администрацией Волновахского района и Челябинской областью было заключено 16 июня 2022 года. На 2022 год было предусмотрено восстановление 10 объектов социальной и жилищной инфраструктуры города Волноваха, в том числе школа, три детских сада и стоматологическая клиника. В 2023 году Челябинская область помогла восстановить шесть участков дорог и уличное освещение на 10 участках, а также многоквартирный жилой дом. В 2024 году завершает капитальный ремонт здания детского сада, здания управления Пенсионного фонда, четырех амбулаторий и многоквартирного дома поселке городского типа Донское. Кроме того, Челябинская область передала Волновахскому району четыре автобуса ПАЗ, машины скорой помощи для больницы, а также стройматериалы, оргтехнику, медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы. Более 600 детей оздоровились за это время на озерах Южного Урала и на Черном море. «Жилой фонд, разрушенный на 85%. Практически полностью уничтоженные социальные объекты и коммунальная инфраструктура. Так выглядела два года назад освобожденная от украинской оккупации Волноваха. Жизнь в городе замерла, и, казалось, уже не вернется в него никогда. Однако регионы-шефы — Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область — приняли вызов. И сегодня Волноваху не узнать», — прокомментировал Солнцев. Завершается капитальный ремонт здания, в котором будут расположены отделение СФР по ДНР и Центр занятости. В ближайшие дни строители завершат фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, установят сантехнику. После займутся ремонтом входной группы и благоустройством прилегающей территории. Силами региона-шефа восстановлена и городская стоматологическая поликлиника. Поликлинике потребовался демонтаж кровли и второго этажа, после чего строители приступили к укладке новых стен. После восстановили кровлю и чердачное перекрытие, межэтажные конструкции, заменили окна и двери, обновили инженерные сети, провели внутреннюю отделку помещений. Кроме того, выполнили работы по проектированию и монтажу современной системы вентиляции, которая ранее отсутствовала. Пока специалисты региона-шефа ремонтировали здание, врачи продолжали принимать пациентов.
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