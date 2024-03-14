Знаменитый свердловский клоун предложил россиянам «сорвать маски»

Клоун Марчевский назвал «трусами» и «предателями» тех, кто не ходит на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, призывающая к запрету голливудского фильма ужасов "ОНО". Екатеринбург, марчевский анатолий, рука, портрет
Анатолий Марчевский резко высказался о тех, кто собирается проигнорировать выборы президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Знаменитый артист, свердловский клоун Анатолий Марчевский назвал «предателями, трусами и потребителями» тех, кто не собирается голосовать на выборах президента 15—17 марта. В разговоре с URA.RU актер призвал всех принять участие в этом событии, чтобы доказать Америке и Европе, что россияне едины, и даже раскрыть свои фамилии (что, впрочем, не предусмотрено Конституцией РФ).

«Я обязательно пойду голосовать, и все должны, явка должна быть большой, чтобы показать всему миру, что мы едины. По другому не может быть, правда — она одна. Зачем красивые слова искать? Хватит, устали терпеть ложь, надо отстаивать свою позицию, мы должны знать, кто есть кто. И они должны знать, кто есть кто — я имею ввиду США и Европу. Мы, Россия, уже не раз доказывали, что с нами лучше дружить. И я очень рад, что мы заставили себя уважать, что наша страна твердо стоит на ногах, а не на коленях», — заявил Марчевский.

«Я бы вообще открытым голосование сделал, чтобы каждый себя проявил и сказал, кто он есть. А что мы скрываемся, боимся правду сказать? Или играем на две стороны — и вашим, и нашим? Мы должны знать кто есть кто. А тем, кто собирается остаться дома и не голосовать, скажу — это самое плохое, это предательство. Знаете, когда человек нейтральный — это самое опасное, не знаешь, что от него ждать: и не друг, и не враг. Все, кто считает, что и так ясно, кого выберут президентом, фальшивят, они трусы. Всех, кто хочет отсидеться дома или говорит — „мы за того, кто победит“ — я бы сразу записывал в предатели», — отрезал артист.

В заключение Марчевский призвал земляков быть созидателями, а не потребителями, которые «сидят, ноют и только и ждут, что потребить». «Только созидатель может развиваться, а потребительство — это самоуничтожение», — высказал мнение народный артист РСФСР.

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Знаменитый артист, свердловский клоун Анатолий Марчевский назвал «предателями, трусами и потребителями» тех, кто не собирается голосовать на выборах президента 15—17 марта. В разговоре с URA.RU актер призвал всех принять участие в этом событии, чтобы доказать Америке и Европе, что россияне едины, и даже раскрыть свои фамилии (что, впрочем, не предусмотрено Конституцией РФ). «Я обязательно пойду голосовать, и все должны, явка должна быть большой, чтобы показать всему миру, что мы едины. По другому не может быть, правда — она одна. Зачем красивые слова искать? Хватит, устали терпеть ложь, надо отстаивать свою позицию, мы должны знать, кто есть кто. И они должны знать, кто есть кто — я имею ввиду США и Европу. Мы, Россия, уже не раз доказывали, что с нами лучше дружить. И я очень рад, что мы заставили себя уважать, что наша страна твердо стоит на ногах, а не на коленях», — заявил Марчевский. «Я бы вообще открытым голосование сделал, чтобы каждый себя проявил и сказал, кто он есть. А что мы скрываемся, боимся правду сказать? Или играем на две стороны — и вашим, и нашим? Мы должны знать кто есть кто. А тем, кто собирается остаться дома и не голосовать, скажу — это самое плохое, это предательство. Знаете, когда человек нейтральный — это самое опасное, не знаешь, что от него ждать: и не друг, и не враг. Все, кто считает, что и так ясно, кого выберут президентом, фальшивят, они трусы. Всех, кто хочет отсидеться дома или говорит — „мы за того, кто победит“ — я бы сразу записывал в предатели», — отрезал артист. В заключение Марчевский призвал земляков быть созидателями, а не потребителями, которые «сидят, ноют и только и ждут, что потребить». «Только созидатель может развиваться, а потребительство — это самоуничтожение», — высказал мнение народный артист РСФСР.
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