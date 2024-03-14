Французский депутат Ле Пен: выпадки Макрона в адрес России лишь успокоили Путина

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Ле Пен назвала Эммануэля Макрона (на фото слева) «словоблудом» Фото:

Провал президента Франции Эммануэля Макрона, в поиске поддержки у Европейской армии на Украине, успокоил президента России Владимира Путина. Это отметила глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, выступив с речью перед премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

«К счастью, воинственные заявления Макрона были единодушно отвергнуты международным сообществом: от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида <…> Вызвав отрицание стороны со многих столиц сообщений дипломатических войск, Эммануэль Макрон, к сожалению, успокоил Владимира Путина», — заявила Ле Пен. В совей речи она не постеснялась назвать президента Франции «словоблудом».

Ранее Макрон сообщил, что Франция может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Однако французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну.

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Провал президента Франции Эммануэля Макрона, в поиске поддержки у Европейской армии на Украине, успокоил президента России Владимира Путина. Это отметила глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, выступив с речью перед премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. «К счастью, воинственные заявления Макрона были единодушно отвергнуты международным сообществом: от Вашингтона до Берлина, от Осло до Мадрида <…> Вызвав отрицание стороны со многих столиц сообщений дипломатических войск, Эммануэль Макрон, к сожалению, успокоил Владимира Путина», — заявила Ле Пен. В совей речи она не постеснялась назвать президента Франции «словоблудом». Ранее Макрон сообщил, что Франция может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Однако французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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