Пробы с пермских ферм, где массово погибли коровы, отправили в Челябинск

14 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Проверку сельхозпредприятия проводят после случая гибели нескольких десятков животных (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пробы, взятые на фермах пермского сельхозпредприятия «Россохи», где массово погибли коровы, изучат специалисты федерального центра охраны здоровья животных в Челябинске. По результатам исследований может быть принято решение о проверках в других агрохозяйствах Прикамья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Специалистами управления отобраны пробы биоматериала и патологического материала для исключения особо опасных болезней животных. Пробы направлены в Челябинский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Пока говорить о проведении контрольных мероприятий в отношении других сельхозтоваропроизводителей преждевременно. Выводы будут сделаны по результатам проведенных мероприятий», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Россельхознадзор также продолжает внеплановую проверку сельхозпредприятия по требованию прокуратуры Пермского края. Ревизия была назначена после случая гибели нескольких десятков коров на двух фермах ООО «Россохи». Специалисты изучают условия содержания крупного рогатого скота и условия хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Карантин не объявлен, агрохозяйство продолжает работу в штатном режиме. ООО «Россохи» зарегистрировано в деревне Никифорово Чусовского городского округа. Основными видами деятельности являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. По данным СБИС, в 2023 году выручка предприятия составила 233,3 млн рублей, а чистая прибыль 27,9 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пробы, взятые на фермах пермского сельхозпредприятия «Россохи», где массово погибли коровы, изучат специалисты федерального центра охраны здоровья животных в Челябинске. По результатам исследований может быть принято решение о проверках в других агрохозяйствах Прикамья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Специалистами управления отобраны пробы биоматериала и патологического материала для исключения особо опасных болезней животных. Пробы направлены в Челябинский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Пока говорить о проведении контрольных мероприятий в отношении других сельхозтоваропроизводителей преждевременно. Выводы будут сделаны по результатам проведенных мероприятий», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Россельхознадзор также продолжает внеплановую проверку сельхозпредприятия по требованию прокуратуры Пермского края. Ревизия была назначена после случая гибели нескольких десятков коров на двух фермах ООО «Россохи». Специалисты изучают условия содержания крупного рогатого скота и условия хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Карантин не объявлен, агрохозяйство продолжает работу в штатном режиме. ООО «Россохи» зарегистрировано в деревне Никифорово Чусовского городского округа. Основными видами деятельности являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. По данным СБИС, в 2023 году выручка предприятия составила 233,3 млн рублей, а чистая прибыль 27,9 млн рублей.