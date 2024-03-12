Россельхознадзор выясняет причины массовой гибели коров на пермских фермах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма
В Россельхознадзоре также проверяют условия содержания животных на фермах (архивное фото) Фото:

В Пермском крае сотрудники Россельхознадзора выясняют причины массовой гибели коров на фермах агропредприятия «Россохи» в Чусовском городском округе. Там погибли несколько десятков животных.

«Карантин пока не объявлен. Специалисты ветеринарных служб взяли пробы и отправили их на анализы. Известно, что по особо опасной сибирской язве имеется отрицательный результат. Насчет остальных инфекций проводятся исследования», — сообщили «КП-Пермь» в региональном подразделении Россельхознадзора.

По данным издания, причинами гибели коров могли послужить морозы и плохое питание. Сотрудники Россельхознадзора по требованию прокуратуры проверяют условия содержания животных. Специалистами также будет дана оценка насчет несообщения о случаях падежа скота в ветеринарные службы.

Сельхозпредприятие продолжает работу в штатном режиме. ООО «Россохи» зарегистрировано в деревне Никифорово Чусовского городского округа. Основными видами деятельности являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. По данным СБИС, в 2023 году предприятие получило выручку в 233,3 млн рублей и чистую прибыль в 27,9 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае сотрудники Россельхознадзора выясняют причины массовой гибели коров на фермах агропредприятия «Россохи» в Чусовском городском округе. Там погибли несколько десятков животных. «Карантин пока не объявлен. Специалисты ветеринарных служб взяли пробы и отправили их на анализы. Известно, что по особо опасной сибирской язве имеется отрицательный результат. Насчет остальных инфекций проводятся исследования», — сообщили «КП-Пермь» в региональном подразделении Россельхознадзора. По данным издания, причинами гибели коров могли послужить морозы и плохое питание. Сотрудники Россельхознадзора по требованию прокуратуры проверяют условия содержания животных. Специалистами также будет дана оценка насчет несообщения о случаях падежа скота в ветеринарные службы. Сельхозпредприятие продолжает работу в штатном режиме. ООО «Россохи» зарегистрировано в деревне Никифорово Чусовского городского округа. Основными видами деятельности являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. По данным СБИС, в 2023 году предприятие получило выручку в 233,3 млн рублей и чистую прибыль в 27,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...