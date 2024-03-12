Россельхознадзор выясняет причины массовой гибели коров на пермских фермах

В Пермском крае сотрудники Россельхознадзора выясняют причины массовой гибели коров на фермах агропредприятия «Россохи» в Чусовском городском округе. Там погибли несколько десятков животных.
«Карантин пока не объявлен. Специалисты ветеринарных служб взяли пробы и отправили их на анализы. Известно, что по особо опасной сибирской язве имеется отрицательный результат. Насчет остальных инфекций проводятся исследования», — сообщили «КП-Пермь» в региональном подразделении Россельхознадзора.
По данным издания, причинами гибели коров могли послужить морозы и плохое питание. Сотрудники Россельхознадзора по требованию прокуратуры проверяют условия содержания животных. Специалистами также будет дана оценка насчет несообщения о случаях падежа скота в ветеринарные службы.
Сельхозпредприятие продолжает работу в штатном режиме. ООО «Россохи» зарегистрировано в деревне Никифорово Чусовского городского округа. Основными видами деятельности являются разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. По данным СБИС, в 2023 году предприятие получило выручку в 233,3 млн рублей и чистую прибыль в 27,9 млн рублей.
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