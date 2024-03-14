Свердловский ветеран спецназа ФСБ Павленко: россияне вершат историю

14 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Сергей Павленко отметил, что крайние 25 лет Россия переживает расцвет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Ветеран спецназа ФСБ, депутат екатеринбургской думы Сергей Павленко считает, что каждый из россиян, проголосовавший на выборах президента 15—17 марта, будет впоследствии гордиться тем, что вершит историю великой страны. Тем же, кто останется в стороне, потом будет стыдно, высказал мнение разговоре с URA.RU экс-силовик. «Я таким людям [которые не собираются голосовать] хочу сказать: ребята, на наших глазах сейчас творится история, мы переходим в еще более сильное государство. Россия сейчас сильна, а будет самой сильной в мире, вспомните мои слова потом. Мы вершим историю. Мы все, кто придут голосовать — это частичка нашей истории, мы отдадим свой голос, и нам не будет стыдно. Это я говорю тем ребятам, которые должны проснуться и осознать, что происходит», — призвал Павленко. Он уверен, что тем, кто останется «сидеть на диванах», потом будет стыдно. Ветеран ФСБ призвал таких граждан задуматься и принять участие в выборах. «Примите участие в этой государственной мощи, поддержите [выборы], и вы будете гордиться нашим государством. Мы одна большая семья, большой единый российский народ. Это и есть патриотизм, это и есть любовь к матери, сестре, брату, ко всем нам. Я — маленькая частичка во всем этом, но я такую ответственность чувствую! Надо разбудить и в наших ребятах ответственность за государство. Не идя на выборы, они предают своих бабушек и дедушек, которые защищали нашу родину», — сказал экс-силовик. Он также обратил внимание, что, вступая в должность, президент дает клятву, в которой говорится, что он будет уважать права и свободы граждан, охранять независимость страны, соблюдать и защищать Конституцию, за которую голосовали россияне. «А самое главное, что мне нравится — верно служить народу. Поэтому мы должны идти поддержать, чтобы был выбран достойный человек», — объяснил Павленко. Сам он собирается голосовать с женой и старшим сыном в воскресенье, 17 марта. Специально подгадали так, чтобы пойти получилось всем вместе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран спецназа ФСБ, депутат екатеринбургской думы Сергей Павленко считает, что каждый из россиян, проголосовавший на выборах президента 15—17 марта, будет впоследствии гордиться тем, что вершит историю великой страны. Тем же, кто останется в стороне, потом будет стыдно, высказал мнение разговоре с URA.RU экс-силовик. «Я таким людям [которые не собираются голосовать] хочу сказать: ребята, на наших глазах сейчас творится история, мы переходим в еще более сильное государство. Россия сейчас сильна, а будет самой сильной в мире, вспомните мои слова потом. Мы вершим историю. Мы все, кто придут голосовать — это частичка нашей истории, мы отдадим свой голос, и нам не будет стыдно. Это я говорю тем ребятам, которые должны проснуться и осознать, что происходит», — призвал Павленко. Он уверен, что тем, кто останется «сидеть на диванах», потом будет стыдно. Ветеран ФСБ призвал таких граждан задуматься и принять участие в выборах. «Примите участие в этой государственной мощи, поддержите [выборы], и вы будете гордиться нашим государством. Мы одна большая семья, большой единый российский народ. Это и есть патриотизм, это и есть любовь к матери, сестре, брату, ко всем нам. Я — маленькая частичка во всем этом, но я такую ответственность чувствую! Надо разбудить и в наших ребятах ответственность за государство. Не идя на выборы, они предают своих бабушек и дедушек, которые защищали нашу родину», — сказал экс-силовик. Он также обратил внимание, что, вступая в должность, президент дает клятву, в которой говорится, что он будет уважать права и свободы граждан, охранять независимость страны, соблюдать и защищать Конституцию, за которую голосовали россияне. «А самое главное, что мне нравится — верно служить народу. Поэтому мы должны идти поддержать, чтобы был выбран достойный человек», — объяснил Павленко. Сам он собирается голосовать с женой и старшим сыном в воскресенье, 17 марта. Специально подгадали так, чтобы пойти получилось всем вместе.