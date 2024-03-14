Глава Курской области сообщил о попытке ВСУ прорваться через границу

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ успешно пресекли их действия. Несмотря на неудачи украинских военных в боях, в информационной сфере весьма важно не давать им возможности распространять дезинформацию и провокации, подчеркнул глава региона.
В Пригородной Слободке произошло возгорание на объекте инфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. Роман Старовойт подтвердил эту информацию и сообщил, что пожар был быстро потушен. В результате атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, но жертв и пострадавших нет.
Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт. «Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ успешно пресекли их действия. Несмотря на неудачи украинских военных в боях, в информационной сфере весьма важно не давать им возможности распространять дезинформацию и провокации, подчеркнул глава региона. В Пригородной Слободке произошло возгорание на объекте инфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. Роман Старовойт подтвердил эту информацию и сообщил, что пожар был быстро потушен. В результате атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, но жертв и пострадавших нет.