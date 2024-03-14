Глава Курской области сообщил о попытке ВСУ прорваться через границу

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Украинские ДРГ продолжают попытки прорваться в Курскую область, заявил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ успешно пресекли их действия. Несмотря на неудачи украинских военных в боях, в информационной сфере весьма важно не давать им возможности распространять дезинформацию и провокации, подчеркнул глава региона.

В Пригородной Слободке произошло возгорание на объекте инфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. Роман Старовойт подтвердил эту информацию и сообщил, что пожар был быстро потушен. В результате атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, но жертв и пострадавших нет.

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Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт. «Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ успешно пресекли их действия. Несмотря на неудачи украинских военных в боях, в информационной сфере весьма важно не давать им возможности распространять дезинформацию и провокации, подчеркнул глава региона. В Пригородной Слободке произошло возгорание на объекте инфраструктуры после обстрела со стороны ВСУ. Роман Старовойт подтвердил эту информацию и сообщил, что пожар был быстро потушен. В результате атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, но жертв и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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