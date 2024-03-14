Атака ВСУ на Курскую область привела к пожару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
Пожар в Пригородней Слободке успешно потушен, заявил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры в Пригородней Слободке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате обстрела со стороны ВСУ, в Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что вскоре пожар был потушен.

В рамках атаки ВСУ также были обстреляны поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, заключил глав региона.

Украинские диверсанты предпринимают попытку проникнуть на территорию Белгородской области. По неофициальным источникам известно, что боевое столкновение зафиксировано в районе села Сподарюшино. Также под обстрелом оказался город Грайворон, один мужчина ранен, а три автомобиля повреждены. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате атаки ВСУ — одна жертва и четверо раненых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры в Пригородней Слободке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «В результате обстрела со стороны ВСУ, в Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что вскоре пожар был потушен. В рамках атаки ВСУ также были обстреляны поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, заключил глав региона. Украинские диверсанты предпринимают попытку проникнуть на территорию Белгородской области. По неофициальным источникам известно, что боевое столкновение зафиксировано в районе села Сподарюшино. Также под обстрелом оказался город Грайворон, один мужчина ранен, а три автомобиля повреждены. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате атаки ВСУ — одна жертва и четверо раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...