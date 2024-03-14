Атака ВСУ на Курскую область привела к пожару

Произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры в Пригородней Слободке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В результате обстрела со стороны ВСУ, в Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры», —
В рамках атаки ВСУ также были обстреляны поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, заключил глав региона.
Украинские диверсанты предпринимают попытку проникнуть на территорию Белгородской области. По неофициальным источникам известно, что боевое столкновение зафиксировано в районе села Сподарюшино. Также под обстрелом оказался город Грайворон, один мужчина ранен, а три автомобиля повреждены. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате атаки ВСУ — одна жертва и четверо раненых.
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