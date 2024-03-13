Боксер-чемпион Тищенко вспомнил важный урок от родителей

Боксер-чемпион Тищенко придет на избирательный участок по примеру родителей

14 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Евгений Тищенко отмечает, что Екатеринбург невероятно изменился за последние годы в лучшую сторону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, что поучаствует в грядущих президентских выборах, поскольку еще от родных перенял опыт выражать свою гражданскую позицию. И поделился, каким именно способом проголосует. «Обязательно буду участвовать в выборах, никогда не пропускал. Всегда хожу на участок, это еще от родителей пошло. Что касается развития страны: я с 2018 года живу в Екатеринбурге, и за это время город изменился невероятно. Я думаю, что в масштабах страны эти изменения еще более существенные и не заметить этого невозможно», — поделился именитый спортсмен. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, что поучаствует в грядущих президентских выборах, поскольку еще от родных перенял опыт выражать свою гражданскую позицию. И поделился, каким именно способом проголосует. «Обязательно буду участвовать в выборах, никогда не пропускал. Всегда хожу на участок, это еще от родителей пошло. Что касается развития страны: я с 2018 года живу в Екатеринбурге, и за это время город изменился невероятно. Я думаю, что в масштабах страны эти изменения еще более существенные и не заметить этого невозможно», — поделился именитый спортсмен. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.