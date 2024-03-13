13 марта 2024

Боксер-чемпион Тищенко вспомнил важный урок от родителей

Боксер-чемпион Тищенко придет на избирательный участок по примеру родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, тищенко евгений
Евгений Тищенко отмечает, что Екатеринбург невероятно изменился за последние годы в лучшую сторону Фото:

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, что поучаствует в грядущих президентских выборах, поскольку еще от родных перенял опыт выражать свою гражданскую позицию. И поделился, каким именно способом проголосует.

«Обязательно буду участвовать в выборах, никогда не пропускал. Всегда хожу на участок, это еще от родителей пошло. Что касается развития страны: я с 2018 года живу в Екатеринбурге, и за это время город изменился невероятно. Я думаю, что в масштабах страны эти изменения еще более существенные и не заметить этого невозможно», — поделился именитый спортсмен.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, что поучаствует в грядущих президентских выборах, поскольку еще от родных перенял опыт выражать свою гражданскую позицию. И поделился, каким именно способом проголосует. «Обязательно буду участвовать в выборах, никогда не пропускал. Всегда хожу на участок, это еще от родителей пошло. Что касается развития страны: я с 2018 года живу в Екатеринбурге, и за это время город изменился невероятно. Я думаю, что в масштабах страны эти изменения еще более существенные и не заметить этого невозможно», — поделился именитый спортсмен. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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