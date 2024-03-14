Росгвардия участвует в боях с диверсантами в Курской области

Росгвардия участвует в отражении нападения украинских диверсантов в поселке Теткино в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе национальной гвардии.
«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ», — сообщается в telegram-канале Росгвардии. Там добавили, что бойцы Росгвардии отражают проникновение диверсантов в районе Теткино вместе с военными ВС РФ сотрудниками пограничниками управления ФСБ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Он отметил, что российские пограничники уверенно пресекают действия нападающих.
Росгвардия участвует в отражении нападения украинских диверсантов в поселке Теткино в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе национальной гвардии. «Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ», — сообщается в telegram-канале Росгвардии. Там добавили, что бойцы Росгвардии отражают проникновение диверсантов в районе Теткино вместе с военными ВС РФ сотрудниками пограничниками управления ФСБ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Он отметил, что российские пограничники уверенно пресекают действия нападающих.