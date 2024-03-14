Росгвардия участвует в боях с диверсантами в Курской области

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия, стрельба из автомата
Росгвардия отражает нападение украинских ДРГ вместе с сотрудниками ФСБ (архивное фото) Фото:

Росгвардия участвует в отражении нападения украинских диверсантов в поселке Теткино в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе национальной гвардии.

«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ», — сообщается в telegram-канале Росгвардии. Там добавили, что бойцы Росгвардии отражают проникновение диверсантов в районе Теткино вместе с военными ВС РФ сотрудниками пограничниками управления ФСБ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Он отметил, что российские пограничники уверенно пресекают действия нападающих.

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Росгвардия участвует в отражении нападения украинских диверсантов в поселке Теткино в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе национальной гвардии. «Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ», — сообщается в telegram-канале Росгвардии. Там добавили, что бойцы Росгвардии отражают проникновение диверсантов в районе Теткино вместе с военными ВС РФ сотрудниками пограничниками управления ФСБ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Он отметил, что российские пограничники уверенно пресекают действия нападающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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