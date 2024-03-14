На выборах президента РФ введут круглосуточное наблюдение

В НОМ заявили о готовности круглосуточно наблюдать за выборами президента-2024
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Общественники готовы круглые сутки мониторить выборы президента России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

За выборами президента России 15—17 марта намерены вести круглосуточное наблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) в ходе итогового заседания Корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием.

«Общественные штабы всех 89 субъектов страны готовы вести круглосуточный мониторинг выборов президента России — 15, 16 и 17 марта они будут держать связь с наблюдателями на участках, проверять все сигналы о возможных проблемах и давать объективную оценку хода голосования на брифингах, круглых столах и пресс-конференциях», — заявили представители штабов. Информацию передает пресс-служба НОМ.

Уточняется, что о готовности наблюдать за выборами высказались общественники из Краснодарского края, Запорожской, Белгородской, Самарской и Смоленской областей. Также мониторить голосование намерены наблюдатели из Республики Саха (Якутия), ЯНАО, Республики Коми и Алтайского края.

При этом член СПЧ и глава Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что более 800 электоральных экспертов готовы мониторить предстоящие выборы. Среди них: политологи, социологи, правоведы и авторитетные журналисты.

По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, обучающую программу по мониторингу выборов прошли более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели. Подготовкой занимались общественные штабы совместно с НКО и партиями. «В этом году мы смогли модернизировать программу таким образом, чтобы она была актуальной и интересной, в том числе, для тех наблюдателей, кто уже не первый год выступает в таком статусе», — рассказала Булгакова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выходец из КПРФ Николай Харитонов.

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За выборами президента России 15—17 марта намерены вести круглосуточное наблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) в ходе итогового заседания Корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием. «Общественные штабы всех 89 субъектов страны готовы вести круглосуточный мониторинг выборов президента России — 15, 16 и 17 марта они будут держать связь с наблюдателями на участках, проверять все сигналы о возможных проблемах и давать объективную оценку хода голосования на брифингах, круглых столах и пресс-конференциях», — заявили представители штабов. Информацию передает пресс-служба НОМ. Уточняется, что о готовности наблюдать за выборами высказались общественники из Краснодарского края, Запорожской, Белгородской, Самарской и Смоленской областей. Также мониторить голосование намерены наблюдатели из Республики Саха (Якутия), ЯНАО, Республики Коми и Алтайского края. При этом член СПЧ и глава Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что более 800 электоральных экспертов готовы мониторить предстоящие выборы. Среди них: политологи, социологи, правоведы и авторитетные журналисты. По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, обучающую программу по мониторингу выборов прошли более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели. Подготовкой занимались общественные штабы совместно с НКО и партиями. «В этом году мы смогли модернизировать программу таким образом, чтобы она была актуальной и интересной, в том числе, для тех наблюдателей, кто уже не первый год выступает в таком статусе», — рассказала Булгакова. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выходец из КПРФ Николай Харитонов.
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