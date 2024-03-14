Сербские рокеры выпустили песню в поддержку Путина на выборах. Видео

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, рок, выступление, силуэт, сукачев гарик
Сербские рокеры написали песню в поддержку президента России Фото:

Рок-группа «Джепови» из Белграда накануне выборов президента России выпустила клип «Наступает время Владимира». Таким образом, как выразились сами музыканты, они посылают позитивные сигналы народу Российской Федерации и разделяют общие ценности русских граждан.

«Мы внимательно наблюдаем за событиями в мире, и наша песня „Долази Владимир“ [„Наступает время Владимира“] — это наше предсказание. Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель. Эта цель — свобода!» — заявил фронтмен группы «Джепови» Владимир Нишевич. Его слова передают в telegram-канале «Русский Дом в Белгарде».

По словам музыканта Нишевича, Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, но и общая борьба за защиту семейных ценностей. Именно об этом поется в клипе. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. За пост поборются самовыдвиженец Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член «Новых Людей» Владислав Даванков.

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Рок-группа «Джепови» из Белграда накануне выборов президента России выпустила клип «Наступает время Владимира». Таким образом, как выразились сами музыканты, они посылают позитивные сигналы народу Российской Федерации и разделяют общие ценности русских граждан. «Мы внимательно наблюдаем за событиями в мире, и наша песня „Долази Владимир“ [„Наступает время Владимира“] — это наше предсказание. Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель. Эта цель — свобода!» — заявил фронтмен группы «Джепови» Владимир Нишевич. Его слова передают в telegram-канале «Русский Дом в Белгарде». По словам музыканта Нишевича, Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, но и общая борьба за защиту семейных ценностей. Именно об этом поется в клипе. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. За пост поборются самовыдвиженец Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член «Новых Людей» Владислав Даванков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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