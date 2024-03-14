Именитый детский хирург из Екатеринбурга сравнил российскую и западную медицину

14 марта 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Игорь Огарков уверен, что его голос, как и голоса миллионов россиян, решает многое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Известный в Свердловской области детский хирург Игорь Огарков (детская больница №9, Екатеринбург) заявил, что российская медицина лучше зарубежной, и это мнение не только его, а многих, кто побывал за границей. В разговоре с URA.RU он поделился своими наблюдениями об изменениях в стране за последние 20 лет. «Надо слепым быть, чтобы не заметить изменения к лучшему во всех сферах жизни: дороги, строительство жилья, социальная сфера. Вы посмотрите, как изменилась медицина, посмотрите, как изменилась наша больница. Возьмите те же 15-20 лет назад и сейчас — это же небо и земля! Это касается и внешнего вида, и внутреннего содержания, и оборудования, посмотрите, какие миллиарды рублей вкладываются в здравоохранение», — высказался Огарков. Скептикам он предложил самим побывать за границей и лично сравнить, где медицинская помощь лучше. «Все, кто там был, говорят: „Ой, ребята, а ведь наша-то медицина, оказывается, далеко не такая, как мы думали, а гораздо лучше, чем за рубежом!“. Это я вам точно говорю», — уверил хирург. В преддверии выборов президента, которые пройдут 15—17 марта, он призвал своих земляков принять участие в голосовании. По его мнению, только от самих россиян зависит их будущее. «Не пойти голосовать могут только слабые люди. Эта позиция как у страуса: засунул голову в песок, и пусть за меня решают. Мы своим трудом и своими поступками делаем свою судьбу и в данном случае судьбу своей страны. Какого лидера мы выберем — себе вопросы потом и задаем. Лично я хочу, чтобы наша страна была счастливой, сильной и успешной, и это зависит только от нас», — считает врач. Сам он проголосует дистанционно — Огарков решил, что ему так удобнее. Он подчеркнул, что участвует абсолютно во всех выборах, и это его принципиальная позиция. Поучаствует он и в викторине «Опорный край», которая пройдет в Свердловской области 15—17 марта. «Те, кто голосуют удаленно, ничем не обделены: мы точно так же получаем и памятную медаль, и карточку с кодом. Всем сотрудникам нашей больницы приятно поучаствовать в викторине, они с большим воодушевлением восприняли эту идею», — добавил врач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный в Свердловской области детский хирург Игорь Огарков (детская больница №9, Екатеринбург) заявил, что российская медицина лучше зарубежной, и это мнение не только его, а многих, кто побывал за границей. В разговоре с URA.RU он поделился своими наблюдениями об изменениях в стране за последние 20 лет. «Надо слепым быть, чтобы не заметить изменения к лучшему во всех сферах жизни: дороги, строительство жилья, социальная сфера. Вы посмотрите, как изменилась медицина, посмотрите, как изменилась наша больница. Возьмите те же 15-20 лет назад и сейчас — это же небо и земля! Это касается и внешнего вида, и внутреннего содержания, и оборудования, посмотрите, какие миллиарды рублей вкладываются в здравоохранение», — высказался Огарков. Скептикам он предложил самим побывать за границей и лично сравнить, где медицинская помощь лучше. «Все, кто там был, говорят: „Ой, ребята, а ведь наша-то медицина, оказывается, далеко не такая, как мы думали, а гораздо лучше, чем за рубежом!“. Это я вам точно говорю», — уверил хирург. В преддверии выборов президента, которые пройдут 15—17 марта, он призвал своих земляков принять участие в голосовании. По его мнению, только от самих россиян зависит их будущее. «Не пойти голосовать могут только слабые люди. Эта позиция как у страуса: засунул голову в песок, и пусть за меня решают. Мы своим трудом и своими поступками делаем свою судьбу и в данном случае судьбу своей страны. Какого лидера мы выберем — себе вопросы потом и задаем. Лично я хочу, чтобы наша страна была счастливой, сильной и успешной, и это зависит только от нас», — считает врач. Сам он проголосует дистанционно — Огарков решил, что ему так удобнее. Он подчеркнул, что участвует абсолютно во всех выборах, и это его принципиальная позиция. Поучаствует он и в викторине «Опорный край», которая пройдет в Свердловской области 15—17 марта. «Те, кто голосуют удаленно, ничем не обделены: мы точно так же получаем и памятную медаль, и карточку с кодом. Всем сотрудникам нашей больницы приятно поучаствовать в викторине, они с большим воодушевлением восприняли эту идею», — добавил врач.