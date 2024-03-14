В Челябинске сверх плана отремонтируют три дороги. Карта

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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, строительство дороги, мигранты, дорожный ремонт, дорожники, ремонт дороги, гастарбайтеры, рабочие, автотранспорт, дорожный рывок
Ремонт планируют завершить в августе Фото:

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчиков для ремонта трех важных дорог в Курчатовском и Металлургическом районах. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Ремонт предстоит на улице Сталеваров — от 2-й Павелецкой до Богдана Хмельницкого, включая все перекрестки. Также необходимо отремонтировать улицу Рязанскую — от Шершневской до Салавата Юлаева. Также будет реконструирована улица Салавата Юлаева — от Рязанской до Чичерина», — уточнили в пресс-службе мэрии.

К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода, а завершить ремонт необходимо до 20 августа текущего года. В рамках ремонта проведут замену бортового камня (по необходимости), ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Крышки колодцев сетей, попадающих в зону проведения работ, должны быть обустроены вровень с проезжей частью.

Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства, которые в зависимости от вида работ составляют от одного года до шести лет. Средства на ремонт выделены из областного бюджета по решению губернатора региона Алексея Текслера.

Улица Салавата Юлаева является важной транспортной артерией
Улица Салавата Юлаева является важной транспортной артерией
Фото:
Улица Рязанская продолжает улицу Салавата Юлаева
Улица Рязанская продолжает улицу Салавата Юлаева
Фото:
Улица Сталеваров — одна из самых загруженных в Металлургическом районе
Улица Сталеваров — одна из самых загруженных в Металлургическом районе
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Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчиков для ремонта трех важных дорог в Курчатовском и Металлургическом районах. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Ремонт предстоит на улице Сталеваров — от 2-й Павелецкой до Богдана Хмельницкого, включая все перекрестки. Также необходимо отремонтировать улицу Рязанскую — от Шершневской до Салавата Юлаева. Также будет реконструирована улица Салавата Юлаева — от Рязанской до Чичерина», — уточнили в пресс-службе мэрии. К работам подрядчик сможет приступить сразу после подписания контракта, как только позволит погода, а завершить ремонт необходимо до 20 августа текущего года. В рамках ремонта проведут замену бортового камня (по необходимости), ремонт покрытия тротуаров и проезжей части, восстановление придорожных газонов с посевом семян. Крышки колодцев сетей, попадающих в зону проведения работ, должны быть обустроены вровень с проезжей частью. Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства, которые в зависимости от вида работ составляют от одного года до шести лет. Средства на ремонт выделены из областного бюджета по решению губернатора региона Алексея Текслера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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