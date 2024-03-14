ВЦИОМ: большинство россиян одобряют присоединение Крыма

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Виды Крыма. Крым, море, крым, севастополь, отдых, отпуск, юг, туризм
По мнению 85% опрошенных, присоединив Крым, Россия укрепила свою обороноспособность, передает ВЦИОМ Фото:
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Крым вернулся в состав России

Более 80% опрошенных россиян уверены, что Россия поступила правильно, присоединив Крымский полуостров к своей территории в 2014 году. Это следует из данных исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к десятой годовщине воссоединения с Крымом.

«Все эти годы (с 2014 года) наших сограждан не покидает ощущение, что Россия поступила правильно, приняв Крым в состав Российской Федерации (86%)», — заявили в исследовательском центре. Уточняется, что 57% респондентов признались, что это событие вызывает у них чувство гордости.

Кроме того, 77% опрошенных уверены, что присоединение Крыма и Севастополя положительно повлияло на обороноспособность страны. Также 85% респондентов заявили, что присоединением полуострова Россия доказала, что готова отстаивать свои национальные интересы.

День воссоединения России с Крымом отмечается 18 марта. Именно в этот день, в 2014 году, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии полуострова в состав РФ.

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Более 80% опрошенных россиян уверены, что Россия поступила правильно, присоединив Крымский полуостров к своей территории в 2014 году. Это следует из данных исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к десятой годовщине воссоединения с Крымом. «Все эти годы (с 2014 года) наших сограждан не покидает ощущение, что Россия поступила правильно, приняв Крым в состав Российской Федерации (86%)», — заявили в исследовательском центре. Уточняется, что 57% респондентов признались, что это событие вызывает у них чувство гордости. Кроме того, 77% опрошенных уверены, что присоединение Крыма и Севастополя положительно повлияло на обороноспособность страны. Также 85% респондентов заявили, что присоединением полуострова Россия доказала, что готова отстаивать свои национальные интересы. День воссоединения России с Крымом отмечается 18 марта. Именно в этот день, в 2014 году, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии полуострова в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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