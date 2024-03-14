Стоит ли открывать жилищный депозит: плюсы и минусы новой идеи властей

Финансист Никитина: деньги при жилищном депозите нельзя будет вернуть

15 марта 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Банки будут охотнее идти на улучшение условий по ипотеке для клиентов с жилищными депозитами, сказала Инна Солдатенкова Фото: Денис Моргунов © URA.RU При использовании жилищного депозита клиент не будет получать деньги на руки, а их сразу переведут на спецсчет после одобрения ипотеки. Об этом URA.RU сообщила финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России. Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке. Средства вкладчиков застрахуют на сумму до 10 млн рублей. Открыть депозит можно будет сроком от года. В чем риски жилищных вкладов «Получить на руки деньги с жилищного депозита будет невозможно. Скорее всего, уже должна быть одобрена ипотека, а средства со вклада переведут на специальный счет либо в этом банке, либо в другом. Деньги нельзя будет использовать в любых целях, а только на недвижимость. Это необходимо понимать, чтобы не было потом неприятных сюрпризов для тех, кто погнался за выгодой и хотел воспользоваться высокой застрахованной суммой», — сказала Алена Никитина. Она не исключила, что в случае форс-мажорных обстоятельств деньги можно будет забрать. «Если вклад открывается на срок от года, здесь надо обратить внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию, что хотите снять, а такой возможности нет. Надо смотреть в договоре, есть ли такая возможность, хотя бы с потерей процентов. Это важно на случай форс-мажорных обстоятельств. Я думаю, что со временем появятся депозиты, которые будут не снимаемы даже с учетом потери процентов», — предупредила эксперт. В чем преимущество жилищного вклада Аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова уверена, что при использовании данного депозита можно рассчитывать на улучшение условий по ипотеке. «Такой финансовый продукт позволит не только решить проблему с первоначальным взносом, средний размер которого в настоящее время в банках установлен на уровне 20-30% в зависимости от вида программы, но и сможет обеспечить уверенность граждан в получении кредита на выбранных условиях, что в текущих реалиях постоянного ужесточения политик банков и снижения выдач видится злободневным. Поскольку вкладчик для банка — это „свой клиент“, при выдаче такой ипотеки финансовые организации смогут предоставлять дисконты для этой категории граждан», — объяснила собеседница агентства. Чем можно заменить жилищный депозит Новость по теме Вкладчики смогут больше заработать из-за новых правил по депозитам Вместо жилищного депозита можно попробовать вложиться в более дешевую недвижимость, отметила Никитина. «Я всегда советую копить в квадратных метрах. То есть можно купить что-то дешевое на окраине или даже в другом регионе. Допустим, цель накопить на квартиру стоимостью семь миллионов, но сейчас нет необходимой суммы на первоначальный взнос. Есть смысл накопить на первоначальный взнос на жилье стоимостью три миллиона рублей, сдать его в аренду и продолжать снимать. Через два-три года квартиру можно продать и уже купить более дорогую», — объяснила финансовый консультант. Заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин рекомендовал рассмотреть обычные депозиты, которые стали выгоднее на фоне высокой ключевой ставки. «Этот инструмент стал привлекательным вариантом не только для спасения сбережений от инфляции, но и для инвестирования с целью накопить на крупную покупку. Сейчас на рынке представлены депозиты, предлагающие фиксированную доходность до 16,5-17%, что даже выше ключевой ставки», — подчеркнул специалист. При этом ставки по срочным вкладам без возможности пополнения обычно выше, чем в тех, где эта опция есть, отметил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. «В результате, можно использовать и вклад, и накопительный счет — на срочном вкладе держать уже имеющуюся сумму, а на накопительном счете аккумулировать последующие отчисления от доходов. Затем накопленные средства перевести на депозит и повторить процесс. При этом срочные вклады можно использовать как краткосрочные, так и долгосрочные в зависимости от времени планирования покупки квартиры», — заключил аналитик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При использовании жилищного депозита клиент не будет получать деньги на руки, а их сразу переведут на спецсчет после одобрения ипотеки. Об этом URA.RU сообщила финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России. Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке. Средства вкладчиков застрахуют на сумму до 10 млн рублей. Открыть депозит можно будет сроком от года. «Получить на руки деньги с жилищного депозита будет невозможно. Скорее всего, уже должна быть одобрена ипотека, а средства со вклада переведут на специальный счет либо в этом банке, либо в другом. Деньги нельзя будет использовать в любых целях, а только на недвижимость. Это необходимо понимать, чтобы не было потом неприятных сюрпризов для тех, кто погнался за выгодой и хотел воспользоваться высокой застрахованной суммой», — сказала Алена Никитина. Она не исключила, что в случае форс-мажорных обстоятельств деньги можно будет забрать. «Если вклад открывается на срок от года, здесь надо обратить внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию, что хотите снять, а такой возможности нет. Надо смотреть в договоре, есть ли такая возможность, хотя бы с потерей процентов. Это важно на случай форс-мажорных обстоятельств. Я думаю, что со временем появятся депозиты, которые будут не снимаемы даже с учетом потери процентов», — предупредила эксперт. Аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова уверена, что при использовании данного депозита можно рассчитывать на улучшение условий по ипотеке. «Такой финансовый продукт позволит не только решить проблему с первоначальным взносом, средний размер которого в настоящее время в банках установлен на уровне 20-30% в зависимости от вида программы, но и сможет обеспечить уверенность граждан в получении кредита на выбранных условиях, что в текущих реалиях постоянного ужесточения политик банков и снижения выдач видится злободневным. Поскольку вкладчик для банка — это „свой клиент“, при выдаче такой ипотеки финансовые организации смогут предоставлять дисконты для этой категории граждан», — объяснила собеседница агентства. Вместо жилищного депозита можно попробовать вложиться в более дешевую недвижимость, отметила Никитина. «Я всегда советую копить в квадратных метрах. То есть можно купить что-то дешевое на окраине или даже в другом регионе. Допустим, цель накопить на квартиру стоимостью семь миллионов, но сейчас нет необходимой суммы на первоначальный взнос. Есть смысл накопить на первоначальный взнос на жилье стоимостью три миллиона рублей, сдать его в аренду и продолжать снимать. Через два-три года квартиру можно продать и уже купить более дорогую», — объяснила финансовый консультант. Заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин рекомендовал рассмотреть обычные депозиты, которые стали выгоднее на фоне высокой ключевой ставки. «Этот инструмент стал привлекательным вариантом не только для спасения сбережений от инфляции, но и для инвестирования с целью накопить на крупную покупку. Сейчас на рынке представлены депозиты, предлагающие фиксированную доходность до 16,5-17%, что даже выше ключевой ставки», — подчеркнул специалист. При этом ставки по срочным вкладам без возможности пополнения обычно выше, чем в тех, где эта опция есть, отметил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. «В результате, можно использовать и вклад, и накопительный счет — на срочном вкладе держать уже имеющуюся сумму, а на накопительном счете аккумулировать последующие отчисления от доходов. Затем накопленные средства перевести на депозит и повторить процесс. При этом срочные вклады можно использовать как краткосрочные, так и долгосрочные в зависимости от времени планирования покупки квартиры», — заключил аналитик.