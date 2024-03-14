ЦБ одобрил запуск жилищных вкладов в РФ: какие выгоды они сулят россиянам

Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в РФ

14 марта 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Участник программы имеет право направить деньги только на погашение ссуды на недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ хотят запустить программу жилищных депозитов. Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке. Решение уже одобрило правительство и поддержал Центробанк. Средства вкладчиков будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а открыть депозит можно будет сроком от года. Как будет работать новый инструмент и для чего он нужен — читайте в материале URA.RU. Что такое жилищный депозит В РФ разрабатывают проект о жилищных депозитах. В начале недели инициативу одобрило правительство, позже свою положительную оценку дал ЦБ. Согласно проекту закона, договор жилсбережений может быть открыть не менее чем на год. Деньги с него можно тратить только на приобретение жилья или финансирование договора в долевом строительстве. Планируется, что средства на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей. По обычным депозитам показатель равен 1,4 млн рублей. Вкладчик имеет право на заключение договора ипотеки с банком, где открыт его депозит. Клиент также вправе перевести деньги в другую финансовую организацию для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга. За банками закрепляется право отказать в жилищной ссуде если, к примеру, у гражданина будет просроченная задолженность более 30 тысяч рублей или если уровень долговой нагрузки слишком высок. В чем преимущества жилищных вкладов Принятие нового закона запустит переход от кредитной к кредитно-сберегательной модели ипотеки, считают финансовые аналитики, которых опрашивали «Известия». Жилищные депозиты повысят доступность ипотеки для населения. Программа поможет гражданам РФ накопить деньги на первоначальный взнос для получения кредита, который сейчас установлен на уровне 20—30% от общей стоимости жилья, отмечают собеседники издания. Анализ периодических перечислений на депозит поможет оценить платежеспособность и дисциплину клиента, что снизит для финансовых организаций. Также целевые вклады позволят банкам накопить пассивы на срок более года. В дальнейшем будет легче выполнять нормативы ЦБ по краткосрочной ликвидности, и как следствие — кредитные организации смогут предложить клиентам сниженную ставку по ипотеке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ хотят запустить программу жилищных депозитов. Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке. Решение уже одобрило правительство и поддержал Центробанк. Средства вкладчиков будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а открыть депозит можно будет сроком от года. Как будет работать новый инструмент и для чего он нужен — читайте в материале URA.RU. В РФ разрабатывают проект о жилищных депозитах. В начале недели инициативу одобрило правительство, позже свою положительную оценку дал ЦБ. Согласно проекту закона, договор жилсбережений может быть открыть не менее чем на год. Деньги с него можно тратить только на приобретение жилья или финансирование договора в долевом строительстве. Планируется, что средства на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей. По обычным депозитам показатель равен 1,4 млн рублей. Вкладчик имеет право на заключение договора ипотеки с банком, где открыт его депозит. Клиент также вправе перевести деньги в другую финансовую организацию для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга. За банками закрепляется право отказать в жилищной ссуде если, к примеру, у гражданина будет просроченная задолженность более 30 тысяч рублей или если уровень долговой нагрузки слишком высок. Принятие нового закона запустит переход от кредитной к кредитно-сберегательной модели ипотеки, считают финансовые аналитики, которых опрашивали «Известия». Жилищные депозиты повысят доступность ипотеки для населения. Программа поможет гражданам РФ накопить деньги на первоначальный взнос для получения кредита, который сейчас установлен на уровне 20—30% от общей стоимости жилья, отмечают собеседники издания. Анализ периодических перечислений на депозит поможет оценить платежеспособность и дисциплину клиента, что снизит для финансовых организаций. Также целевые вклады позволят банкам накопить пассивы на срок более года. В дальнейшем будет легче выполнять нормативы ЦБ по краткосрочной ликвидности, и как следствие — кредитные организации смогут предложить клиентам сниженную ставку по ипотеке.