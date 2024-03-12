Вкладчики смогут больше заработать из-за новых правил по депозитам

Экономист Щербаченко: банки улучшат условия по долгосрочным вкладам

13 марта 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Доходы с части долгосрочных вкладов не будут облагаться налогом, сказал Петр Щербаченко Фото: Игорь Пантин © URA.RU Банки начнут борьбу за вкладчиков и будут вынуждены улучать условия по долгосрочным депозитам из-за пересмотра необлагаемого дохода на доходы физлиц на вклады. Об этом рассказал URA.RU доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. «Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом. Эта инициатива также будет стимулировать развитие конкуренции между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов. Для этого у банков могут появиться новые выгодные конкурентные банковские продукты — долгосрочные депозиты», — сказал Петр Щербаченко. В России с 2021 года ввели налог с процентов по депозитам, но действовала отсрочка. Впервые его должны начислить в 2024 году. Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки. Максимальная ставка ЦБ на первое число каждого месяца за отчетный год умножается на один млн рублей. Полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата будет взиматься 13% — до 5 млн рублей, 15% — свыше 5 млн рублей. Эта инициатива коснется большинства вкладчиков. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер вклада физического лица по итогам 2023 года составил 324 тысячу рублей, увеличившись за год почти на 50 тысяч рублей. За 10 месяцев 2023 года их объем увеличился на 24% и превысил 41 трлн рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются НДФЛ. Для депозитов сроком более одного года появится возможность получать необлагаемых налогом доход по долгосрочным депозитам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банки начнут борьбу за вкладчиков и будут вынуждены улучать условия по долгосрочным депозитам из-за пересмотра необлагаемого дохода на доходы физлиц на вклады. Об этом рассказал URA.RU доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. «Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом. Эта инициатива также будет стимулировать развитие конкуренции между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов. Для этого у банков могут появиться новые выгодные конкурентные банковские продукты — долгосрочные депозиты», — сказал Петр Щербаченко. В России с 2021 года ввели налог с процентов по депозитам, но действовала отсрочка. Впервые его должны начислить в 2024 году. Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки. Максимальная ставка ЦБ на первое число каждого месяца за отчетный год умножается на один млн рублей. Полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата будет взиматься 13% — до 5 млн рублей, 15% — свыше 5 млн рублей. Эта инициатива коснется большинства вкладчиков. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер вклада физического лица по итогам 2023 года составил 324 тысячу рублей, увеличившись за год почти на 50 тысяч рублей. За 10 месяцев 2023 года их объем увеличился на 24% и превысил 41 трлн рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются НДФЛ. Для депозитов сроком более одного года появится возможность получать необлагаемых налогом доход по долгосрочным депозитам.