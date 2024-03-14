Голикова анонсировала увеличение МРОТ вдвое

Путину доложили, что МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей

14 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Путину доложили о том, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти вдвое. Таким образом, он составит 35 тысяч рублей. Об этом стало известно из совещания российского лидера с правительством. «К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое — до 35 тыс. рублей, что позитивно отразится, безусловно, и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий», — сказала Голикова, добавив, что поручения президента будут выполнены. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти вдвое. Таким образом, он составит 35 тысяч рублей. Об этом стало известно из совещания российского лидера с правительством. «К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое — до 35 тыс. рублей, что позитивно отразится, безусловно, и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий», — сказала Голикова, добавив, что поручения президента будут выполнены. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».