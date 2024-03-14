Макрон заявил, что считает Россию соперником, но не врагом

15 марта 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Макрон считает, что Россия ведет некую «гибридную форму» действий Фото: Официальный сайт Европарламента Для Франции Россия является соперником, но точно не врагом. Назвать РФ «врагом» можно будет только в случае, если европейские страны будут втянуты в конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Сегодня Россия, безусловно, является соперником. Франция не находится в состоянии войны с Россией, а значит [РФ] не является врагом. Если Россия решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт, то она станет врагом», — сказал Макрон телеканалам TF1 и France 2 . Также президент Франции уточнил, что сейчас Россия ведет некую «гибридную форму» действий, поэтому политик призывает французов воздержаться от поспешных обвинений. Хоть Макрон и выразил надежду на то, что новой эскалации не произойдет, но заранее возложил ответственность на Россию в случае развития событий по такому сценарию. Французские власти не будут брать на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине. По словам Макрона, конфликт на Украине является экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для Франции Россия является соперником, но точно не врагом. Назвать РФ «врагом» можно будет только в случае, если европейские страны будут втянуты в конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Сегодня Россия, безусловно, является соперником. Франция не находится в состоянии войны с Россией, а значит [РФ] не является врагом. Если Россия решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт, то она станет врагом», — сказал Макрон телеканалам TF1 и France 2. Также президент Франции уточнил, что сейчас Россия ведет некую «гибридную форму» действий, поэтому политик призывает французов воздержаться от поспешных обвинений. Хоть Макрон и выразил надежду на то, что новой эскалации не произойдет, но заранее возложил ответственность на Россию в случае развития событий по такому сценарию. Французские власти не будут брать на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине. По словам Макрона, конфликт на Украине является экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции, передает телеканал 360.