14 марта 2024

Макрон заявил, что считает Россию соперником, но не врагом

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон считает, что Россия ведет некую «гибридную форму» действий Фото:

Для Франции Россия является соперником, но точно не врагом. Назвать РФ «врагом» можно будет только в случае, если европейские страны будут втянуты в конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня Россия, безусловно, является соперником. Франция не находится в состоянии войны с Россией, а значит [РФ] не является врагом. Если Россия решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт, то она станет врагом», — сказал Макрон телеканалам TF1 и France 2.

Также президент Франции уточнил, что сейчас Россия ведет некую «гибридную форму» действий, поэтому политик призывает французов воздержаться от поспешных обвинений. Хоть Макрон и выразил надежду на то, что новой эскалации не произойдет, но заранее возложил ответственность на Россию в случае развития событий по такому сценарию.

Французские власти не будут брать на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине. По словам Макрона, конфликт на Украине является экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции, передает телеканал 360.

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Для Франции Россия является соперником, но точно не врагом. Назвать РФ «врагом» можно будет только в случае, если европейские страны будут втянуты в конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Сегодня Россия, безусловно, является соперником. Франция не находится в состоянии войны с Россией, а значит [РФ] не является врагом. Если Россия решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт, то она станет врагом», — сказал Макрон телеканалам TF1 и France 2. Также президент Франции уточнил, что сейчас Россия ведет некую «гибридную форму» действий, поэтому политик призывает французов воздержаться от поспешных обвинений. Хоть Макрон и выразил надежду на то, что новой эскалации не произойдет, но заранее возложил ответственность на Россию в случае развития событий по такому сценарию. Французские власти не будут брать на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине. По словам Макрона, конфликт на Украине является экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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