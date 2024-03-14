Мэр Нижневартовска принял участие в выборах президента РФ. Фото, видео

15 марта 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Мэр Нижневартовска с утра побывал на избирательном участке Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на избирательном участке в Нижневартовске. «Я сегодня с праздничным настроением. Мы сегодня не просто делаем свой выбор, но и определяем то, куда в ближайшее время будет двигаться наша страна и наш народ. Я голосовал за наше будущее, за дальнейшее развитие, за независимость и единство нашего народа», — сообщил Кощенко. Он поделился, что заранее определился с выбором, потому что все кандидаты представили свои программы. Кощенко отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. « Все требования, предъявляемые к избирательным участкам, соблюдены. Надеюсь, что избиратели оценят это и дадут положительные отзывы», — добавил глава Нижневартовска. Автор видео: URA.RU Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко получает бюллетень на выборах президента РФ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на избирательном участке в Нижневартовске. «Я сегодня с праздничным настроением. Мы сегодня не просто делаем свой выбор, но и определяем то, куда в ближайшее время будет двигаться наша страна и наш народ. Я голосовал за наше будущее, за дальнейшее развитие, за независимость и единство нашего народа», — сообщил Кощенко. Он поделился, что заранее определился с выбором, потому что все кандидаты представили свои программы. Кощенко отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. « Все требования, предъявляемые к избирательным участкам, соблюдены. Надеюсь, что избиратели оценят это и дадут положительные отзывы», — добавил глава Нижневартовска. Автор видео: URA.RU