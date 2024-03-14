Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на избирательном участке в Нижневартовске.
«Я сегодня с праздничным настроением. Мы сегодня не просто делаем свой выбор, но и определяем то, куда в ближайшее время будет двигаться наша страна и наш народ. Я голосовал за наше будущее, за дальнейшее развитие, за независимость и единство нашего народа», — сообщил Кощенко.
Он поделился, что заранее определился с выбором, потому что все кандидаты представили свои программы. Кощенко отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. « Все требования, предъявляемые к избирательным участкам, соблюдены. Надеюсь, что избиратели оценят это и дадут положительные отзывы», — добавил глава Нижневартовска.
Автор видео: URA.RU
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