14 марта 2024

Мэр Нижневартовска принял участие в выборах президента РФ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, кощенко дмитрий
Мэр Нижневартовска с утра побывал на избирательном участке Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на избирательном участке в Нижневартовске.

«Я сегодня с праздничным настроением. Мы сегодня не просто делаем свой выбор, но и определяем то, куда в ближайшее время будет двигаться наша страна и наш народ. Я голосовал за наше будущее, за дальнейшее развитие, за независимость и единство нашего народа», — сообщил Кощенко.

Он поделился, что заранее определился с выбором, потому что все кандидаты представили свои программы. Кощенко отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. « Все требования, предъявляемые к избирательным участкам, соблюдены. Надеюсь, что избиратели оценят это и дадут положительные отзывы», — добавил глава Нижневартовска.

Автор видео: URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко получает бюллетень на выборах президента РФ
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко получает бюллетень на выборах президента РФ

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на избирательном участке в Нижневартовске. «Я сегодня с праздничным настроением. Мы сегодня не просто делаем свой выбор, но и определяем то, куда в ближайшее время будет двигаться наша страна и наш народ. Я голосовал за наше будущее, за дальнейшее развитие, за независимость и единство нашего народа», — сообщил Кощенко. Он поделился, что заранее определился с выбором, потому что все кандидаты представили свои программы. Кощенко отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. « Все требования, предъявляемые к избирательным участкам, соблюдены. Надеюсь, что избиратели оценят это и дадут положительные отзывы», — добавил глава Нижневартовска. Автор видео: URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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