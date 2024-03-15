В медиа появилась информация о ручках с исчезающими чернилами на выборах

Информация о ручках с исчезающими чернилами на выборах является слухом

15 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Использование ручки с исчезающими чернилами не имеет смысла, так как бюллетень будет признан недействительным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В медиа распространился слух о том, что на избирательные участки привезли ручки с исчезающими чернилами, однако эта информация является недостоверной. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В СМИ и telegram-каналах разошлась информация, что на избирательные участки в разных регионах России якобы привезли ручки с исчезающими чернилами. «Надпись пропадает от нагрева, хотя на вид ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки с привезенных коробок», — сообщается в одном из telegram-каналов. Однако эта информация является недостоверной. Первые избирательные участки открылись 14 марта в 23:00 по московскому времени на Дальнем Востоке, при этом сообщение о ручках с исчезающими чернилами появилось раньше этого времени. Чернила исчезают от трения острием пера по бумаге. Однако если лист остынет до комнатной температуры, написанное подобной ручкой можно будет увидеть снова. Стоит отметить, что даже если исчезающие чернила не станут видимыми при проверке бюллетеней, то листы для голосования не будут считаться действительными. Об этом гласит федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так что даже если кто-то использует ручку с исчезающими чернилами, то это не будет иметь смысла. Также на выборах присутствуют наблюдатели, которые фиксируют нарушения. Подобный фейк появлялся и в 2018 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В медиа распространился слух о том, что на избирательные участки привезли ручки с исчезающими чернилами, однако эта информация является недостоверной. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В СМИ и telegram-каналах разошлась информация, что на избирательные участки в разных регионах России якобы привезли ручки с исчезающими чернилами. «Надпись пропадает от нагрева, хотя на вид ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки с привезенных коробок», — сообщается в одном из telegram-каналов. Однако эта информация является недостоверной. Первые избирательные участки открылись 14 марта в 23:00 по московскому времени на Дальнем Востоке, при этом сообщение о ручках с исчезающими чернилами появилось раньше этого времени. Чернила исчезают от трения острием пера по бумаге. Однако если лист остынет до комнатной температуры, написанное подобной ручкой можно будет увидеть снова. Стоит отметить, что даже если исчезающие чернила не станут видимыми при проверке бюллетеней, то листы для голосования не будут считаться действительными. Об этом гласит федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так что даже если кто-то использует ручку с исчезающими чернилами, то это не будет иметь смысла. Также на выборах присутствуют наблюдатели, которые фиксируют нарушения. Подобный фейк появлялся и в 2018 году.