ЦИК знает, какие провокации будут в день выборов

19:52 15 марта 2018 0

На выборах 18 марта не исключены провокации, предупреждают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центризбирком напомнил, что попытки проголосовать дважды на выборах президента России являются уголовным преступлением. Сейчас избирательные комиссии проводят сверку списков избирателей, уточняют данные по россиянам, которые воспользовались услугой «Мобильный избиратель», и к субботе завершат эту работу. Источник агентства в ЦИК утверждает, что количество граждан, имеющих на руках несколько талонов о перерегистрации, минимально. В Москве, например, таких не более 16 тысяч человек.

Внимание на обладателей нескольких талончиков обратил блогер Алексей Навальный. Накануне он рассказал о своем стороннике, который решил неоднократно проголосовать на выборах президента. Глава ЦИК Элла Памфилова оперативно напомнила, что это невозможно — в системе регистрации избирателей отражено только первое заявление россиянина, а последующие не имеют силы. Соответственно, получить второй бюллетень никто не сможет.

Глава ЦИК Элла Памфилова заверяет: проголосовать одному человеку несколько раз не удастся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев напомнил, что попытавшийся устроить такую провокацию будет наказан, «фактически речь идет о готовности гражданина совершить преступление». Уголовное законодательство предусматривает наказание за повторное голосование: от 30 тыс. рублей штрафа до пяти лет лишения свободы. «Это называется явкой с повинной. Просто удивляюсь, почему до сих пор ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет не заинтересовались действиями этого человека», — сказал Булаев.

При этом никто не сомневается, что провокации будут. Например, обладатель второго, третьего талончика может прийти на избирательный участок и, демонстрируя его, требовать выдать бюллетень, умалчивая, что он уже проголосовал один раз. Это позволит быстро организовать скандал, который будет ретранслирован в социальных сетях. Памфилова сегодня признала, мощные информационные ресурсы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение российских избирателей и дискредитировать механизм, расширяющий возможности свободного волеизъявления: «Это не просто так: специально перевирают, передергивают».

Политолог Олег Матвейчев ждет, что в воскресенье появится множество самых разных фейков:

«Наверняка будут сообщения о минировании избирательных участков, нам покажут якобы лежащие в кабинках для голосования ручки с исчезающими чернилами, в Сети запустят ролики о том, как избирателям наливают водку за «правильное» голосование, как люди опускают бюллетени в самодельные урны.

Можно предположить, что мы также увидим картинки с очередями на участках и комментариями — дескать, это несчастные бюджетники, которых пригнали голосовать под угрозой увольнения или смерти».

«Мы должны быть готовы к такому сценарию. Но при всем этом людям следует понимать, что фальсификации на предстоящих выборах практически исключены по ряду объективных причин — прежде всего, законодательство было изменено таким образом, что подтасовки и махинации становятся невозможными. Львиная доля участков оснащена камерами видеонаблюдения, для работы на выборах привлечены иностранные наблюдатели, за фальсификации предусмотрена уголовная ответственность», — напомнил собеседник агентства.

18 марта стоит ожидать провокаций, считают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Некоторые силы предпримут попытку делегитимизации результатов президентских выборов при помощи даже самых незначительных нарушений, утверждает политолог Антон Хащенко: «С учетом того, что в ходе этих выборов не видно применения административного ресурса в пользу кого-либо из кандидатов, акцент будет смещен на явку — дескать, она в реальности была ниже, но за счет нагонов и приписок достигла итогового значения».

По мнению Хащенко, одна из основных зон риска — это так называемые наблюдатели со стороны Навального: «Очевидно, что от тех, кто и не скрывает своего желания сорвать выборы, призывает для этого к бойкоту, ждать независимого и честного наблюдения не приходится. Там заложены другие цели изначально».

По словам директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, полностью избежать попыток фальсификаций невозможно.

«Думаю, что в большинстве регионов централизованных подтасовок не будет. Однако некоторые главы районов по старой памяти будут бояться получить плохие, с их точки зрения, результаты. При этом они убеждены, что умение выдать „нужный результат“ является показателем эффективности работы. Однако такие „перестраховщики“ не должны забывать — за такие фокусы они сядут»,

— сказал «URA.RU» Смирнов.

Он также не исключил, что будут разыграны фальсификации с отксерокопированными бюллетенями — например, когда гражданин выносит документ с участка, делает копии, а его подельники в дальнейшем их опускают в урны для голосования. В итоге при процедуре подсчета большой скандал обеспечен.

Впрочем, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов полагает, что все участники кампании хорошо понимают, что власть выиграет выборы без явных проблем.

«Основной упор сейчас делается на попытку дискредитировать мобилизационную кампанию власти по участию в голосовании. Оппозиция будет делать акцент на том, что граждан пытаются затащить на выборы буквально силой. Однако такие обвинения сами по себе не могут делегитимировать выборы и вызвать сомнения даже у политически активной части общества. Ведь даже в той информации, которая попадает в СМИ, подчеркивается, что людей не призывают голосовать за конкретного кандидата», — пояснил он «URA.RU».