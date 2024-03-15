В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Игорь Артамонов рассказал, что режим повышенной готовности не повлияет на нормальную жизнь региона
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Режим воздушной опасности вводится на территории субъекта, вблизи границ региона замечены беспилотники», — написал Игорь Артамонов в своем
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