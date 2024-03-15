В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Игорь Артамонов рассказал, что режим повышенной готовности не повлияет на нормальную жизнь региона Фото:

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Режим воздушной опасности вводится на территории субъекта, вблизи границ региона замечены беспилотники», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, все силы ПВО приведены в повышенную готовность. Введение особого режима не повлияет на нормальную жизнедеятельность региона.

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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Режим воздушной опасности вводится на территории субъекта, вблизи границ региона замечены беспилотники», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, все силы ПВО приведены в повышенную готовность. Введение особого режима не повлияет на нормальную жизнедеятельность региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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