14 марта 2024

Глава челябинского облизбиркома предпочел проголосовать дистанционно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, голицын евгений, избирком
Председатель Челябинского облизбиркома Евгений Голицын оказался технически продвинутым избирателем Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын 15 марта проголосовал на выборах президента дистанционно. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.

«Я впервые попробовал голосовать онлайн и хочу отметить, что дистанционное электронное голосование — это просто очень удобно. Не надо никуда специально ехать или идти, не нужно менять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать», — пояснил Голицын.

Кроме председателя облизбиркома, ДЭГ выбрали 227 тысяч жителей региона — почти 9% от общего числа избирателей. Голосуют электронно на сайте vybory.gov.ru до 20:00 17 марта. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.

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Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын 15 марта проголосовал на выборах президента дистанционно. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме. «Я впервые попробовал голосовать онлайн и хочу отметить, что дистанционное электронное голосование — это просто очень удобно. Не надо никуда специально ехать или идти, не нужно менять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать», — пояснил Голицын. Кроме председателя облизбиркома, ДЭГ выбрали 227 тысяч жителей региона — почти 9% от общего числа избирателей. Голосуют электронно на сайте vybory.gov.ru до 20:00 17 марта. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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