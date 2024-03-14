Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын 15 марта проголосовал на выборах президента дистанционно. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме.
«Я впервые попробовал голосовать онлайн и хочу отметить, что дистанционное электронное голосование — это просто очень удобно. Не надо никуда специально ехать или идти, не нужно менять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать», — пояснил Голицын.
Кроме председателя облизбиркома, ДЭГ выбрали 227 тысяч жителей региона — почти 9% от общего числа избирателей. Голосуют электронно на сайте vybory.gov.ru до 20:00 17 марта. Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в обычном голосовании на избирательном участке уже не могут.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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