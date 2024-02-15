Житель ХМАО объяснил, почему назвал сына Владимир Путин

В Нижневартовске отец малыша, которого назвали в честь президента России рассказал, почему решил назвать сына таким именем. По словам Гошгара Пириева, он хочет, чтобы имя Владимира Путина помнили спустя десятилетия.
«Когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю „я буду называть его Владимиром-Путиным, в честь президента“. […]. Пусть носит имя нашего президента», — рассказал отец новорожденного Гошгар Пириев телеканалу N1.
Отец сказал, что назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет президента России не забывали. «Потому что он для страны за 45 лет своей карьеры много чего сделал. Для нас, для россиян, и для всех. И до сих пор делает», — сказал Гошгар.
Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России.
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