Житель ХМАО объяснил, почему назвал сына Владимир Путин

В ХМАО отец дал сыну имя президента, чтобы Путина помнили спустя десятилетия

16 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Отец Владимира Путина рассказал, почему назвал сына в честь президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске отец малыша, которого назвали в честь президента России рассказал, почему решил назвать сына таким именем. По словам Гошгара Пириева, он хочет, чтобы имя Владимира Путина помнили спустя десятилетия. «Когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю „я буду называть его Владимиром-Путиным, в честь президента“. […]. Пусть носит имя нашего президента», — рассказал отец новорожденного Гошгар Пириев телеканалу N1. Отец сказал, что назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет президента России не забывали. «Потому что он для страны за 45 лет своей карьеры много чего сделал. Для нас, для россиян, и для всех. И до сих пор делает», — сказал Гошгар. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России.

В Нижневартовске отец малыша, которого назвали в честь президента России рассказал, почему решил назвать сына таким именем. По словам Гошгара Пириева, он хочет, чтобы имя Владимира Путина помнили спустя десятилетия. «Когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю „я буду называть его Владимиром-Путиным, в честь президента“. […]. Пусть носит имя нашего президента», — рассказал отец новорожденного Гошгар Пириев телеканалу N1. Отец сказал, что назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет президента России не забывали. «Потому что он для страны за 45 лет своей карьеры много чего сделал. Для нас, для россиян, и для всех. И до сих пор делает», — сказал Гошгар. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России.