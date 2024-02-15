15 февраля 2024

Житель ХМАО объяснил, почему назвал сына Владимир Путин

В ХМАО отец дал сыну имя президента, чтобы Путина помнили спустя десятилетия
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Отец Владимира Путина рассказал, почему назвал сына в честь президента Фото:

В Нижневартовске отец малыша, которого назвали в честь президента России рассказал, почему решил назвать сына таким именем. По словам Гошгара Пириева, он хочет, чтобы имя Владимира Путина помнили спустя десятилетия.

«Когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю „я буду называть его Владимиром-Путиным, в честь президента“. […]. Пусть носит имя нашего президента», — рассказал отец новорожденного Гошгар Пириев телеканалу N1.

Отец сказал, что назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет президента России не забывали. «Потому что он для страны за 45 лет своей карьеры много чего сделал. Для нас, для россиян, и для всех. И до сих пор делает», — сказал Гошгар.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России.

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В Нижневартовске отец малыша, которого назвали в честь президента России рассказал, почему решил назвать сына таким именем. По словам Гошгара Пириева, он хочет, чтобы имя Владимира Путина помнили спустя десятилетия. «Когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю „я буду называть его Владимиром-Путиным, в честь президента“. […]. Пусть носит имя нашего президента», — рассказал отец новорожденного Гошгар Пириев телеканалу N1. Отец сказал, что назвал так сына, чтобы и через 20-30 лет президента России не забывали. «Потому что он для страны за 45 лет своей карьеры много чего сделал. Для нас, для россиян, и для всех. И до сих пор делает», — сказал Гошгар. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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