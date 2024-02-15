15 февраля 2024

В ХМАО родился ребенок, которого назвали Владимир Путин

В ХМАО новорожденному малышу дали имя в честь президента России
© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, новорожденный
В ХМАО малыша назвали в честь президента России Фото:

В больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир Путин.

«Мама и малыш сейчас в роддоме, чувствуют себя хорошо. Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для стран», — рассказал порталу N1 отец Владимира Путина. Вес малыша 4,100 кг, рост — 56 сантиметров.

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В больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир Путин. «Мама и малыш сейчас в роддоме, чувствуют себя хорошо. Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для стран», — рассказал порталу N1 отец Владимира Путина. Вес малыша 4,100 кг, рост — 56 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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