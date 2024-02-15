В ХМАО родился ребенок, которого назвали Владимир Путин

В ХМАО малыша назвали в честь президента России
В больнице Нижневартовска родился малыш с необычным двойным именем. Ребенка назвали в честь президента России — Владимир Путин.
«Мама и малыш сейчас в роддоме, чувствуют себя хорошо. Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для стран», — рассказал порталу N1 отец Владимира Путина. Вес малыша 4,100 кг, рост — 56 сантиметров.
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