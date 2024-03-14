Губернатор ХМАО решила досрочно сменить главного энергетика региона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила досрочно сменить главного энергетика региона. Полномочия директора ЮРЭСК Алексея Киреева прекращены. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правительству округа.
«Вопрос об отставке Киреева поднимался несколько недель назад, но власти ждали начала выборов, чтобы объявить об этом. На пост нового главы прочат директора филиала „Энергокомплекс“ „Россети Тюмень“ Андрея Соловьева», — сообщает инсайдер.
На сайте окружного правительства в повестке заседания 15 марта есть вопрос о ротациях в руководстве ЮРЭСК. Пока не уточняется, принято ли это решение.
Врио гендиректора ЮРЭСК планируется назначить Сергея Садкова, который будет исполнять обязанности руководителя до 29 марта. Соловьев, согласно директиве, вступит в должность 30 марта.
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