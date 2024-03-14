При неработающих АПВГК курганские власти отчитались о сокращении нарушений по перегрузам

Курганские власти заявили о снижении нарушений грузовозами на трассах

15 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Грузовики объезжают пункты контроля на курганских трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганских дорогах сократилось число нарушений при грузоперевозке. Об этом заявили представители департамента строительства и ЖКХ в ходе заседания комитета областной думы по экономической политике. При этом было отмечено, что несколько пунктов весового контроля не работают, передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комитета. «Нарушать стали меньше на трассах Курганской области — повлияли большие штрафы», — рассказал депутатам замдиректора департамента строительства и ЖКХ Сергей Цуканов. Чиновник отметил, что в 2023 году на два новых комплекса было потрачено около 172,8 млн рублей. При этом один из действующих комплексов ремонтируется, еще два проходят поверку. Цуканов отметил, что штрафы в размере 250—300 тысяч рублей заставляют перевозчиков сокращать количество нарушений. Депутаты, в свою очередь, заметили, что многие большегрузы стали объезжать комплексы АПВГК по муниципальным и региональным дорогам. В связи с этим властям следует принять меры, чтобы эти дороги не разрушались грузовиками. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском шоссе заметили грузовики, объезжающие пункт АПВГК. Машины массово идут через микрорайон Теплый Стан по дороге, которую строили с участием местных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курганских дорогах сократилось число нарушений при грузоперевозке. Об этом заявили представители департамента строительства и ЖКХ в ходе заседания комитета областной думы по экономической политике. При этом было отмечено, что несколько пунктов весового контроля не работают, передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комитета. «Нарушать стали меньше на трассах Курганской области — повлияли большие штрафы», — рассказал депутатам замдиректора департамента строительства и ЖКХ Сергей Цуканов. Чиновник отметил, что в 2023 году на два новых комплекса было потрачено около 172,8 млн рублей. При этом один из действующих комплексов ремонтируется, еще два проходят поверку. Цуканов отметил, что штрафы в размере 250—300 тысяч рублей заставляют перевозчиков сокращать количество нарушений. Депутаты, в свою очередь, заметили, что многие большегрузы стали объезжать комплексы АПВГК по муниципальным и региональным дорогам. В связи с этим властям следует принять меры, чтобы эти дороги не разрушались грузовиками. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском шоссе заметили грузовики, объезжающие пункт АПВГК. Машины массово идут через микрорайон Теплый Стан по дороге, которую строили с участием местных жителей.