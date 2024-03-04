Курганцы жалуются на грузовики, разбивающие дорогу при объезде весового пункта. Видео

05 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

В Кургане грузовики избегают проезда через пункт весконтроля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грузоперевозчики объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане по дороге к поселку Теплый Стан. Пытаясь избежать штрафов за перегрузы, машины при этом воздействуют на поселковую дорогу. Об этом URA.RU рассказали местные жильцы. «После установки рамки весового контроля на Тюнина рядом с микрорайоном Увал машины массово пошли через поселок Теплый Стан. Оттуда они уже уходят на трассы в сторону сел Половинское и Звериноголовское», — сообщили жильцы. Люди беспокоятся, что грузовозы разобьют дорогу, которую люди строили несколько лет совместно с администрацией. Источники URA.RU утверждают, что такая ситуация началась после переключения комплекса в рабочий режим. Чтобы избежать штрафов, грузоперевозчики стали избегать проезда сквозь измерительную рамку и совершать объезды. Как сообщили редакции собеседники из дорожной сферы, комплекс на Тюнина остается единственным работающим пунктом весового и габаритного контроля в области. «Два пункта ждут поверки, один не включен из-за неисправности, два новых АПВГК пока проходят тестовый режим. Рамки стоимостью сотни миллионов рублей стоят практически без пользы уже не один месяц», — констатируют источники. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили два новых комплекса АПВГК. Первые три месяца конструкции будут работать в тестовом режиме. Ранее установленные пункты перестали работать из-за не пройденной процедуры поверки, которую вовремя не провели чиновники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грузоперевозчики объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане по дороге к поселку Теплый Стан. Пытаясь избежать штрафов за перегрузы, машины при этом воздействуют на поселковую дорогу. Об этом URA.RU рассказали местные жильцы. «После установки рамки весового контроля на Тюнина рядом с микрорайоном Увал машины массово пошли через поселок Теплый Стан. Оттуда они уже уходят на трассы в сторону сел Половинское и Звериноголовское», — сообщили жильцы. Люди беспокоятся, что грузовозы разобьют дорогу, которую люди строили несколько лет совместно с администрацией. Источники URA.RU утверждают, что такая ситуация началась после переключения комплекса в рабочий режим. Чтобы избежать штрафов, грузоперевозчики стали избегать проезда сквозь измерительную рамку и совершать объезды. Как сообщили редакции собеседники из дорожной сферы, комплекс на Тюнина остается единственным работающим пунктом весового и габаритного контроля в области. «Два пункта ждут поверки, один не включен из-за неисправности, два новых АПВГК пока проходят тестовый режим. Рамки стоимостью сотни миллионов рублей стоят практически без пользы уже не один месяц», — констатируют источники. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили два новых комплекса АПВГК. Первые три месяца конструкции будут работать в тестовом режиме. Ранее установленные пункты перестали работать из-за не пройденной процедуры поверки, которую вовремя не провели чиновники.