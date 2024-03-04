04 марта 2024

Курганцы жалуются на грузовики, разбивающие дорогу при объезде весового пункта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, весовой контроль, транспортный контроль
В Кургане грузовики избегают проезда через пункт весконтроля Фото:

Грузоперевозчики объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане по дороге к поселку Теплый Стан. Пытаясь избежать штрафов за перегрузы, машины при этом воздействуют на поселковую дорогу. Об этом URA.RU рассказали местные жильцы.

«После установки рамки весового контроля на Тюнина рядом с микрорайоном Увал машины массово пошли через поселок Теплый Стан. Оттуда они уже уходят на трассы в сторону сел Половинское и Звериноголовское», — сообщили жильцы. Люди беспокоятся, что грузовозы разобьют дорогу, которую люди строили несколько лет совместно с администрацией.

Источники URA.RU утверждают, что такая ситуация началась после переключения комплекса в рабочий режим. Чтобы избежать штрафов, грузоперевозчики стали избегать проезда сквозь измерительную рамку и совершать объезды.

Как сообщили редакции собеседники из дорожной сферы, комплекс на Тюнина остается единственным работающим пунктом весового и габаритного контроля в области. «Два пункта ждут поверки, один не включен из-за неисправности, два новых АПВГК пока проходят тестовый режим. Рамки стоимостью сотни миллионов рублей стоят практически без пользы уже не один месяц», — констатируют источники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили два новых комплекса АПВГК. Первые три месяца конструкции будут работать в тестовом режиме. Ранее установленные пункты перестали работать из-за не пройденной процедуры поверки, которую вовремя не провели чиновники.

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Грузоперевозчики объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане по дороге к поселку Теплый Стан. Пытаясь избежать штрафов за перегрузы, машины при этом воздействуют на поселковую дорогу. Об этом URA.RU рассказали местные жильцы. «После установки рамки весового контроля на Тюнина рядом с микрорайоном Увал машины массово пошли через поселок Теплый Стан. Оттуда они уже уходят на трассы в сторону сел Половинское и Звериноголовское», — сообщили жильцы. Люди беспокоятся, что грузовозы разобьют дорогу, которую люди строили несколько лет совместно с администрацией. Источники URA.RU утверждают, что такая ситуация началась после переключения комплекса в рабочий режим. Чтобы избежать штрафов, грузоперевозчики стали избегать проезда сквозь измерительную рамку и совершать объезды. Как сообщили редакции собеседники из дорожной сферы, комплекс на Тюнина остается единственным работающим пунктом весового и габаритного контроля в области. «Два пункта ждут поверки, один не включен из-за неисправности, два новых АПВГК пока проходят тестовый режим. Рамки стоимостью сотни миллионов рублей стоят практически без пользы уже не один месяц», — констатируют источники. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили два новых комплекса АПВГК. Первые три месяца конструкции будут работать в тестовом режиме. Ранее установленные пункты перестали работать из-за не пройденной процедуры поверки, которую вовремя не провели чиновники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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