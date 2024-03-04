Грузоперевозчики объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина в Кургане по дороге к поселку Теплый Стан. Пытаясь избежать штрафов за перегрузы, машины при этом воздействуют на поселковую дорогу. Об этом URA.RU рассказали местные жильцы.
«После установки рамки весового контроля на Тюнина рядом с микрорайоном Увал машины массово пошли через поселок Теплый Стан. Оттуда они уже уходят на трассы в сторону сел Половинское и Звериноголовское», — сообщили жильцы. Люди беспокоятся, что грузовозы разобьют дорогу, которую люди строили несколько лет совместно с администрацией.
Источники URA.RU утверждают, что такая ситуация началась после переключения комплекса в рабочий режим. Чтобы избежать штрафов, грузоперевозчики стали избегать проезда сквозь измерительную рамку и совершать объезды.
Как сообщили редакции собеседники из дорожной сферы, комплекс на Тюнина остается единственным работающим пунктом весового и габаритного контроля в области. «Два пункта ждут поверки, один не включен из-за неисправности, два новых АПВГК пока проходят тестовый режим. Рамки стоимостью сотни миллионов рублей стоят практически без пользы уже не один месяц», — констатируют источники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили два новых комплекса АПВГК. Первые три месяца конструкции будут работать в тестовом режиме. Ранее установленные пункты перестали работать из-за не пройденной процедуры поверки, которую вовремя не провели чиновники.
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