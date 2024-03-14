В ЯНАО мужчина до смерти избил сожителя своей матери

В Надыме осудили мужчин, по вине которых скончался 50-летний горожанин

15 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Надымчане до смерти избили 50-летнего горожанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Надыма (ЯНАО) вместе со своим приятелем избил сожителя своей матери, в результате чего пострадавший скончался в больнице из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «Предварительным следствием и судом присяжных установлено, что 16 января 2020 года в городе Надыме двое приятелей 1988 года рождения из личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину, являвшегося сожителем матери одного из них. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где через несколько дней скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении. Злоумышленники свою вину не признали, однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства содеянного. Суд приговорил виновных к тюремному заключению на 9 лет 5 месяцев и 9 лет 2 месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Надыма (ЯНАО) вместе со своим приятелем избил сожителя своей матери, в результате чего пострадавший скончался в больнице из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «Предварительным следствием и судом присяжных установлено, что 16 января 2020 года в городе Надыме двое приятелей 1988 года рождения из личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину, являвшегося сожителем матери одного из них. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где через несколько дней скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении. Злоумышленники свою вину не признали, однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства содеянного. Суд приговорил виновных к тюремному заключению на 9 лет 5 месяцев и 9 лет 2 месяца.