Макрон пообещал сделать все для возвращения Крыма Украине

15 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Макрон назвал Россию врагом Франции Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости признания Крыма частью Украины для достижения стабильного мира в регионе. Об этом он сообщил в интервью перед встречей с лидерами Германии и Польши. Французский лидер пообещал сделать для этого все возможное. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — подчеркнул Макрон. Его слова передает Newsweek . Макрон также выразил мнение, что успех России в конфликте на Украине приведет к утрате доверия к Европе. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время является врагом Франции, однако Франция не ведет войну против российского народа, но продолжает поддерживать Украину. Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ. В парламенте Крыма неоднократно указывали, что полуостров был подарен УССР советским лидером Никитой Хрущевым в нарушение законодательства. В Кремле ранее заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и не подлежит пересмотру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости признания Крыма частью Украины для достижения стабильного мира в регионе. Об этом он сообщил в интервью перед встречей с лидерами Германии и Польши. Французский лидер пообещал сделать для этого все возможное. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — подчеркнул Макрон. Его слова передает Newsweek. Макрон также выразил мнение, что успех России в конфликте на Украине приведет к утрате доверия к Европе. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время является врагом Франции, однако Франция не ведет войну против российского народа, но продолжает поддерживать Украину. Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ. В парламенте Крыма неоднократно указывали, что полуостров был подарен УССР советским лидером Никитой Хрущевым в нарушение законодательства. В Кремле ранее заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и не подлежит пересмотру.