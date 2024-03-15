Макрон пообещал сделать все для возвращения Крыма Украине

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон назвал Россию врагом Франции Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости признания Крыма частью Украины для достижения стабильного мира в регионе. Об этом он сообщил в интервью перед встречей с лидерами Германии и Польши. Французский лидер пообещал сделать для этого все возможное.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — подчеркнул Макрон. Его слова передает Newsweek.

Макрон также выразил мнение, что успех России в конфликте на Украине приведет к утрате доверия к Европе. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время является врагом Франции, однако Франция не ведет войну против российского народа, но продолжает поддерживать Украину.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ. В парламенте Крыма неоднократно указывали, что полуостров был подарен УССР советским лидером Никитой Хрущевым в нарушение законодательства. В Кремле ранее заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и не подлежит пересмотру.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости признания Крыма частью Украины для достижения стабильного мира в регионе. Об этом он сообщил в интервью перед встречей с лидерами Германии и Польши. Французский лидер пообещал сделать для этого все возможное. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — подчеркнул Макрон. Его слова передает Newsweek. Макрон также выразил мнение, что успех России в конфликте на Украине приведет к утрате доверия к Европе. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время является врагом Франции, однако Франция не ведет войну против российского народа, но продолжает поддерживать Украину. Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ. В парламенте Крыма неоднократно указывали, что полуостров был подарен УССР советским лидером Никитой Хрущевым в нарушение законодательства. В Кремле ранее заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма решен и не подлежит пересмотру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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